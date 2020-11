El Madrid culpa els àrbitres de la seva crisi, però les crítiques apunten a Zidane

El famós señorío del Reial Madrid va quedar esborrat a Mestalla en una derrota històrica en què entre l'àrbitre i el VAR, tantes vegades qüestionat per ser una aliat més dels allargassats tentacles de Florentino Pérez, van xiular tres penals en contra del conjunt blanc. Emilio Butragueño, responsable de les relacions institucionals del Reial Madrid, no va tardar a fer el ploricó després del partit contra el València, i del protocol·lari "Nosaltres no parlem dels àrbitres" quan les coses van bé va passar a atacar una institució que tantes vegades els ha somrigut.

"En el segon gol, el VAR ha de veure que hi ha falta a Asensio", va esgrimir Butragueño apel·lant a un acció prèvia entre l'atacant madridista i Denís Txérixev en què ni el col·legiat ni el VAR van interpretar que fos un acció punible de falta ni van invalidar una jugada que va acabar en gol en pròpia porteria de Raphaël Varane. El portaveu madridista potser havia oblidat, quan va fer aquestes declaracions, l'empenta que Ferland Mendy va fer a Achraf Hakimi en el primer dels gols del conjunt blanc en el triomf (3-2) contra l'Inter de Milà tot just dimarts passat. "En el tercer gol [del València] pensava que xiularien falta de Maxi Gómez, però [Jesús] Gil Manzano ho veu d'una altra manera. Que opinin els professionals", va afegir. Aquella acció va ser castigada amb penal de Marcelo a Gómez. Butragueño, almenys, no es va referir al tercer penal, en què Sergio Ramos va protagonitzar una acció clara de jugador d'handbol.

Derrota històrica del Madrid a València amb tres penals en contra (4-1)

La bufetada va ser majúscula per al conjunt blanc, acostumat a un tracte benvolent amb els col·legiats que sovint s'atribueix als fils que mou el president del club, Florentino Pérez, en les institucions esportives espanyoles. Sense anar més lluny, Javier Tebas, el màxim dirigent de la Lliga, va acusar fa uns mesos Pérez de trucar a Luis Rubiales, president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, per pressionar-lo en qüestions de tracte arbitral. La realitat és que, contra el València, al col·legiat extremeny Gil Manzano i a l'àrbitre gallec, Ingancio Iglesias Villanueva (a càrrec del VAR), no els va tremolar el polze.

En els últims 46 partits de Lliga, només havien assenyalat dos penals en contra al Reial Madrid

Hi ha una dada que es demolidora i que dibuixa quina havia sigut la realitat del tracte benvolent de l'estament arbitral al Reial Madrid: fins a la derrota d'aquest diumenge a Mestalla, només li havien xiulat dos penals en contra al conjunt blanc en els últims 46 partits de Lliga, segons les dades recollides pel periodista de la cadena Cope Pedro Martín. De fet, Gil Manzano va assenyalar en només mitja hora més penals (3) que tots els àrbitres en tota l'última Lliga. El Reial Madrid s'ha convertit en el desè equip en tota la història de la competició estatal a qui li assenyalen tres penals al mateix partit.

Crítiques a Zinedine Zidane

Butragueño, representant de les relacions institucionals blanques, no va escatimar crítiques i judicis contra els col·legiats, però, en canvi, no va voler qüestionar les rotacions en un onze atípic de Zinedine Zidane. L'equip blanc tan sols va rutllar durant els primers 30 minuts abans de ser humiliat per un València defenestrat que arribava al partit havent sumat només un punt dels últims nou. "Són qüestions tècniques en les quals no hem d'entrar. L'entrenador ha de prendre decisions i té una plantilla de gran categoria", va dir.

651x366 Sergio Ramos, protestant a l'àrbitre Gil Manzano durant el València-Madrid / JUAN MEDINA / REUTERS Sergio Ramos, protestant a l'àrbitre Gil Manzano durant el València-Madrid / JUAN MEDINA / REUTERS

Isco Alarcón, que ahir va ser la rotació més destacada, és, ara mateix, una ombra del futbolista que ha arribat a ser, i jugadors com Marcelo, Marco Asensio o Lucas Vázquez (lateral d'urgència) van firmar una actuació molt decebedora. També el capità Sergio Ramos va fer un partit per oblidar. Zidane es podria excusar en les baixes per coronavirus d'Eden Hazard i Casemiro (futbolista que no té un suplent clar en la seva posició), però de fer el ploricó ja se'n va encarregar Butragueño assenyalant els àrbitres i no la mala actuació del seu equip. En canvi, la premsa de Madrid i part de l'afició carreguen contra el tècnic francès.