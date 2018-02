El Madrid liquida la Reial d'Eusebio (5-2)

Ha anat per feina. El Reial Madrid ha resolt per la via ràpida el seu partit contra la Reial Societat, a qui ja estava golejant a la mitja hora de joc, i podrà afrontar l'anada de vuitens de final de la Champions contra el París Saint-Germain en un clima positiu i tranquil. El 5-2 d'aquest dissabte al Bernabéu servirà per oblidar alguns dels dubtes de les últimes jornades.

Lucas Vázquez, al segon 45 de partit, ha obert la llauna, en rematar de cap una centrada de Cristiano Ronaldo. Tot i que el segon gol encara trigaria en arribar, obra del mateix jugador portuguès, la sensació jades del principi era que el partit podia acabar amb golejada. La Reial estava tendra en cada acció defensiva i, malgrat que mirava de fer-se amb la pilota per arraconar al seu propi camp als madridistes, amb prou feines aconseguien finalitzar jugades. I, sense remat, s'obria la porta al contraatac blanc.

L'equip de Zidane no ha trobat a faltar un dels seus jugadors més en forma els últims dies, Gareth Bale, a la banqueta, i ha sortit en cavalcada a través de les conduccions de Marco Asensio i Benzema. Kroos ha enviat a l'escaire el 3-0 i Cristiano, còmode en l'entorn obert, ha acabat de sentenciar abans del descans amb el quart gol.

La Reial ha tret l'orgull al segon temps per aturar la sagnia i ha pogut maquillar una mica la derrota a un quart d'hora del final, amb un gol de Jon Bautista que li ha donat coratge per seguir competint. Ho ha fet, fins i tot, quan després d'una altra diana de Cristiano (que reprendrà la competició europea amb un hat-trick recent a les botes), Illarramendi ha batut Keylor Navas per tancar el duel en un 5-2 impactant.