Muntari, jugador del Dépor, a una periodista: “No et contesto malament perquè sé que ets una dona i seré educat"

El migcampista del Deportivo Sulley Muntari va protagonitzar aquest dimecres una roda de premsa tensa després de l'entrenament del seu equip. Quan una periodista li va preguntar pels números de Seedorf des que es va fer càrrec del primer equip gallec, Muntari ha dit: "No et contesto malament perquè sé que ets una dona i seré educat".

La resposta ha provocat enrenou a la sala de premsa i, com es pot veure al vídeo, posteriorment un company periodista li ha preguntat pel tema al migcampista, que ha respost que és "respectuós" amb "nens, dones i gent gran" perquè, segons ell, aquestes persones el posen "tou" i que, per això, els tracta diferent a com tractaria "un home de la seva mida". "No és per res, és una cosa normal. Jo sé com parlar quan estic amb homes i com parlar quan estic amb dones. Li he parlat som si fos a la meva dona, sent respectuós. No és per res greu, respecto tothom. Si parlo amb un home que té la mateixa mida que jo, parlo normal".