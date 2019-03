El Nàstic, cuer, visita amb urgències el camp del líder

El Nàstic es desplaça aquest dissabte a Pamplona per enfrontar-se al líder de la categoria, l'Osasuna, al Sadar (18 h, LaLiga 123 TV). Els tarragonins hi arriben com a cuers de la classificació, a 6 punts de la permanència, amb la baixa de Luis Suárez, el pitxitxi de l'equip, i després d'una dura derrota a casa contra el Cadis (2-3). Els grana, a més, visiten un autèntic fortí. L'Osasuna encara no ha perdut a casa i buscarà encadenar la desena victòria consecutiva com a local. Però si algú coneix els secrets del Sadar és Enrique Martín, l'entrenador del Nàstic i llegenda de l'equip pamplonès, l'últim tècnic que va portar l'Osasuna a Primera fa dues temporades.

"Al davant tenim un Osasuna en ratxa al Sadar, però si estem concentrats i juguem sense complexos podrem guanyar", explicava Martín a la roda de premsa prèvia. Amb l'arribada de nous jugadors al mercat hivernal el Nàstic ha millorat en sensacions i imatge, però encara no en resultats. En les últimes dues setmanes el conjunt grana ha sumat a Riazor i va merèixer fer-ho davant el Cadis, però arriba al partit amb urgències. "El nostre equip ha demostrat, els dos últims partits, que ha augmentat en competitivitat. Estem intentant ser un equip complicat per als contraris", afegia Martín.

Però els resultats no arriben i això comença a preocupar l'afició. Gonzalo Ávila, 'Pipa', una de les últimes incorporacions, cedit per l'Espanyol fins al final de la temporada, creu que cal girar full als últims resultats de l'equip i centrar-se en el que s'acosta: "Ens vam sentir còmodes malgrat la derrota. Cal polir detalls perquè sabem que hi ha qualitat i ganes suficients per tirar endavant", explicava en roda de premsa. "Hi anirem sense cap por [a Pamplona] i sense pressió, amb tot el positivisme possible", afegia.

Abdelaziz Barrada també s'ha mostrat convençut que es pot obtenir un resultat positiu del Sadar, tot i les diferències en la classificació: "Cal que afrontem el partit tranquils. L'Osasuna és un equip que va bé aquest any, però nosaltres no hi tenim res a perdre. Anem a un estadi difícil, però amb ganes de treure'n alguna cosa i de sumar punts", explicava Barrada.

Els navarresos intentaran defensar el seu lideratge acabat d'estrenar amb les baixes segures de Kike Barja i Lillo. El jugador de l'Osasuna Brandon Thomas, per la seva banda, avisava que serà un partit trampa en què els 'rojillos' hauran de "donar el millor" de si mateixos per superar els tarragonins: "Haurem d'estar concentrats al 100%". "Ja vam veure a Las Palmas que, si ens relaxem, som un equip com qualsevol altre", remarcava abans d'afegir que el conjunt català "no ho posarà fàcil perquè és un molt bon equip", malgrat la seva posició actual.

133 anys d'història

El Nàstic intentarà al Sadar celebrar amb una victòria els 133 anys d'història que ha complert aquest divendres, 1 de març: és el club poliesportiu més antic de l'Estat.