Un Nàstic amb urgències visita el Cadis en un duel directe

El Gimnàstic de Tarragona, situat en llocs de descens amb cinc punts en les primeres set jornades de lliga, visita aquest diumenge (20 h, La Liga 123 TV) l'estadi Ramón de Carranza per enfrontar-se al Cadis, equip que només suma un punt més que els tarragonins, un fet que contrasta amb la seva bona marxa en cursos anteriors. Els gaditans només han sumat una victòria en sis partits.



Les baixes tornaran a condicionar l'alineació del tècnic grana José Antonio Gordillo per enfrontar-se a un Cadis que viu també un mal moment esportiu. Gordillo haurà de dependre del planter per completar els onze homes que tenen gairebé l'obligació de treure alguna cosa positiva d'un camp que no es presumeix fàcil i que segur que estrenyerà molt per retenir tres punts que necessiten tant com el Nàstic.

Jugar amb el nerviosisme de la grada i no rebre un gol del Cadis en els primers minuts, són els objectius dels tarragonins, que han viscut una setmana atípica amb una petita concentració a Olot enmig de la temporada. Les males condicions de la gespa del Nou Estadi i el seu annex, estan obligant al grup a fer sortides a la recerca de bones zones d'entrenament i, al seu torn, cohesionar una plantilla amb moltes cares noves aquesta temporada.

Per a aquest partit, Gordillo recupera a Albentosa al centre de la defensa, que no va jugar contra el Deportivo de la Corunya per la coneguda com a 'clàusula de la por', i farà parella titular amb Cadamuro, un fix a la saga malgrat els seus errors defensius en alguns partits.

Els laterals seran per a Abraham Miner i Iván López, si s'ha recuperat de les molèsties al genoll que li van impedir jugar a última hora contra el Deportivo. La lesió de Javi Márquez i Ramiro Guerra, al centre del camp, no donen cap altra opció que un doble pivot format per David Rocha i Fali, acompanyats de Sebas Coris i Tete Morente. La tornada de Manu del Moral, únic davanter capaç de veure porteria en set jornades, és una gran notícia per al Nàstic, tot i que es presumeix que no sortirà d'inici i que la punta la compartiran d'inici Barreiro i Luis Suárez.

Per la seva part, el conjunt andalús també intenta fer equilibris per no caure encara més en la taula després de patir la setmana passada a casa del Tenerife per 1-0 la seva tercera derrota en les últimes quatre jornades. El Cadis no guanya des de la primera jornada, quan es van imposar a l'Almeria (1-0), i des de llavors han empatat tres partits, tots a un gol davant el Numància , Real Oviedo i Albacete, i perdut els altres tres, davant del Mallorca (1-0), l'Alcorcón (0-2) i el ja esmentat contra el Tenerife (1-0).



L'entrenador del Cadis, Álvaro Cervera, recupera el migcampista Karim Azamoum, però té el centre de la defensa en quadre a causa de les baixes de l'argentí Marcos Mauro i el seu company Sergio Sánchez, tots dos lesionats per problemes musculars. Un altre central, el capità Servando Sánchez Barahona, porta diverses setmanes fora de les convocatòries en haver estat operat d'una fractura múltiple a la zona mandibular. També són baixa per lesió el davanter Daniel Romera, el migcampista Alberto Perea i l'extrem Juan Hernández, aquest últim de llarga durada per una greu fractura.