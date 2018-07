Neymar: "Seguiré al París Saint-Germain"

Neymar seguirà al París Saint-Germain. Aquest és el missatge que el jugador ha volgut donar aquesta matinada en acte públic organitzat per la seva fundació. "Hi continuo, tinc contracte amb el PSG. Vaig anar a França per assumir nous reptes, per tenir coses noves i per buscar objectius. No ha canviat res al meu cap", ha comentat l'internacional amb el Brasil als micròfons de 'FoxSports' Sao Paulo.

L'exjugador del Barça sembla que, de moment, s'allunya del Reial Madrid i de la possibilitat d'heretar el rol de Cristiano Ronaldo. "La meva relació amb els directius del club és bona. Hi ha hagut molta especulació sobre el meu futur, perquè la premsa volia alimentar els rumors i s'inventava historietes. Aquests temes m'avorreixen", ha afirmat.