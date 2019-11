Luis Enrique: "L'únic responsable que Robert Moreno no sigui al meu 'staff' soc jo; ha sigut deslleial"

Luis Enrique torna a ser el seleccionador espanyol. Després de l’últim partit de la fase de classificació per a l’Eurocopa contra Romania, el tècnic asturià torna al projecte que va abandonar just abans de la mort de la seva filla. Però la tornada ha estat marcada per la polèmica. I és que el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, la va anunciar després de cessar Robert Moreno, que havia ocupat el càrrec mentre l'asturià en va ser fora.

"Avui és un dia molt especial per a mi i la meva família. Torno a casa, a la selecció, a acabar un projecte que vaig començar al seu dia. Em veig obligat a donar moltes més explicacions de les que m'hauria agradat donar en el seu moment perquè la polèmica s'ha generat per una persona que va treballar amb mi durant molts anys al meu staff", ha dit Luis Enrique tot just començar la roda de premsa. "L'únic responsable que Robert Moreno no sigui al meu staff soc jo. El desacord amb Robert Moreno va passar el 12 de setembre. Em diu que vol fer l'Eurocopa i que, després, tornaria a ser el meu segon entrenador. És llavors quan m'intento posar-me al seu lloc i, sent sincer, puc dir que ho entenc, que era l'oportunitat de la seva vida, que havia treballat molt i que és ambiciós. I això és una qualitat que cal valorar, però per a mi és deslleial. I no vull ningú amb aquestes característiques al meu staff. L'ambició sense mesura no és una cosa que vulgui que tingui ningú al meu staff. Li dic que no el vull al meu staff i li dic que estic fort, que vull tornar a treballar, però que no sé quan em sortiran ofertes. Acaba la reunió, he de dir que de manera cordial, i llavors truco a tots els membres del meu staff per explicar-los què havia passat", ha relatat.

Luis Enrique també ha explicat que se sentia "responsable" i "gens satisfet" de com havia acabat la situació amb Robert Moreno. "El més fals hauria sigut haver aguantat Robert Moreno fins a l'Eurocopa 2020. No em sento orgullós de veure patir persones, això no m'agrada i vaig generar aquesta situació, però em sento orgullós de la decisió que he pres", ha indicat. La segona etapa de Luis Enrique al capdavant de la selecció espanyola durarà fins al Mundial de Qatar del 2022. "Jo seré a la pròxima Eurocopa perquè el director esportiu de la Federació em va trucar i em va dir que comptaven amb mi. Vull deixar-ho clar, no em vaig oferir a la selecció. Aquesta és la meva part de la història, no la puc explicar d'una altra manera", ha dit Luis Enrique, que sobre si el fet d'haver trencat la relació amb Moreno li havia dolgut ha apuntat: "A la vida, les situacions et donen peu per conèixer les persones. I és una manera perfecta de veure qui és el teu amic i qui no, quins valors tenen unes persones i quins no". "Deixem de remoure les escombraries, no hi guanya ningú i en aquest cas crec que algú hi pot perdre", ha sentenciat Luis Enrique quan ha vist que els periodistes feien massa preguntes sobre el desacord que va tenir amb Robert Moreno.

Il·lusió per tornar a entrenar

"A escala professional estic molt il·lusionat. Estic molt content. Ahir veníem amb l'AVE cap aquí i dèiem que semblava que veníem a un lloc nou, però no era així. Ara seguim amb la mateixa línia i ens presentem com un dels aspirants a l'Eurocopa. En tinc moltes ganes", ha comentat el nou seleccionador estatal, que ha assegurat que va rebre una oferta per entrenar un club estranger. "La selecció s'ha classificat de manera brillant per a l'Eurocopa. L' staff seguirà sent el mateix, així que no hi canviaran gaires coses", ha dit. "Ser seleccionador en aquesta Eurocopa és un orgull molt gran. Després d'haver sigut jugador ara puc fer-ho com a seleccionador. I ara la selecció és una de les favorites, però hi ha entre sis i vuit equips que poden guanyar l'Europeu. És un repte molt atractiu, tenim set partits al endavant per poder ser campions", ha avançat Luis Enrique, que assegura que afronta el repte "amb moltes ganes".

També ha dit que "molt aviat" va tenir ganes de recuperar la vida i de fer el que més li agrada. "Havia de demostrar-li a la meva família que la vida continua", ha apuntat. "Vam haver de marxar de nit, gairebé com si estiguéssim fugint, per intentar controlar una situació familiar greu", ha recordat el seleccionador sobre la manera de marxar després del partit contra Malta arran dels problemes de salut de la seva filla.

"He llegit molt sobre la mort i sobre el que representa el dol. Tothom viurà situacions així, potser no en l'ordre que m'ha tocat viure-ho a mi. No hi ha una fórmula matemàtica. Hi ha gent que prefereix no treballar mai més, d'altres a qui els toca tornar a la feina l'endemà mateix... Cadascú ho viu com pot. Jo puc dir que em sento molt orgullós de la meva família i de l'enteresa amb què vivim la situació", ha comentat.

El nou 'staff' tècnic

Jesús Casas, doncs, serà el segon entrenador. Rafel Pol serà el preparador físic i Aitor Unzué serà el tercer entrenador, mentre que Joaquín Valdés serà el psicòleg. "Això de segon o tercer entrenador queda molt bé aquí, però tots prenen moltes decisions. Tots els entrenadors prenem decisions, no canviarà res", ha recordat. "Han sigut uns mesos molt desagradables per al meu staff, sobretot els primers per la meva situació personal. M'he sentit molt secundat i dono moltes gràcies a tothom per les mostres de suport i d'estima, els minuts de silenci als camps de futbol, i també gràcies als aficionats del Roma", ha recordat l'entrenador, que ha indicat que els que segueixen amb ell "hi són perquè volen". "No he obligat ningú a seguir aquí", ha apuntat.

Luis Enrique ha indicat que no ha parlat amb els jugadors que acostumen a anar a la selecció espanyola des que sap que torna a entrenar. "He trucat a un perquè està lesionat i perquè volia saber el seu estat de salut. I a un altre li he trucat perquè m'he equivocat. Vaig trucar a Jesús Navas quan volia trucar a Jesús Casas... després d'haver-li trucat tres cops, li vaig demanar disculpes", ha dit rialler. Preguntat per Ansu Fati, Luis Enrique ha dit que era "un jugador a seguir". "Sempre estem atents a nous jugadors joves, però hi ha una etapa de formació que se salten molt pocs jugadors", ha apuntat.

Luis Enrique ha signat fins després del Mundial, però no ha descartat ampliar contracte. "Si als jugadors els dona confiança que signi per tres anys, endavant. Però si Molina o el president diuen que soc un problema, doncs me n'aniré, cap problema", ha assegurat l'asturià, que fent broma ha dit que ja li està bé que li posin l'etiqueta "d'ogre" o de "simpàtic": "Així quan la gent em coneix pensa: «Coi, doncs no és tan dolent!»"