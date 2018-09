“Ja podeu oblidar el partit de Miami, forma part del passat”

“No m’he agafat a cap mesura de compensació perquè, senzillament, res compensa que el Girona no jugui a Montilivi”, deia Albert López, un aficionat gironí, quan entrava al Camp Nou per veure un partit d’anada que es disputa enmig del soroll provocat pel de tornada. Just abans de l’enfrontament entre els dos clubs que volien tornar-se a veure les cares al gener a Miami, el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, i el president de la Federació, Luis Rubiales, van enredar-se en una picabaralla, primer a les xarxes socials i després a les ràdios. Rubiales li va dir a Tebas que ja es pot anar oblidant del partit de Miami perquè “forma part del passat i no es jugarà”.

Rubiales va utilitzar les xarxes per afirmar que la Federació vol recuperar la competència per fixar els horaris dels partits de Primera després de veure com el Llevant-Sevilla es jugava amb molta calor a l’estadi, però Tebas li va respondre dient que feia “demagògia”. El resultat va ser un creuament d’acusacions en què Rubiales va deixar clar que “Tebas s’haurà de treure del cap el partit de Miami”. “Ell hauria d’argumentar aquesta aposta per jugar als EUA -va dir Rubiales- d’una manera ben feta, no enviant un treball de segon d’ESO”. El partit que potser no s’arribarà a jugar mai, ja que sense el permís de Rubiales no es pot disputar, ha contaminat l’ambient els últims mesos i ha provocat la primera decepció de molts seguidors gironins amb el seu club en molt de temps. De fet, el Girona va pagar l’entrada del Camp Nou i el viatge a més de mil socis, com a compensació per no veure el Barça a Montilivi a la tornada. I això que, molt probablement, Messi i companyia sí que jugaran al gener a Montilivi. Alguns aficionats gironins, però, no van voler l’entrada de franc, com Albert López: “Si pago un abonament que inclou tots els partits de Lliga, vull veure tots els partits de Lliga a Girona. Si volien fer un partit a l’estranger, ho haurien d’haver dit des de bon principi. Només sé el que ha sortit als diaris. El club no ha anat de cara, ens ha enganyat. I em nego a escollir una opció que no sigui la pactada quan vaig pagar la quota d’abonament. Només portem un any a Primera, ens mereixem gaudir del millor futbol a casa nostra”. En canvi, Jordi Olivé, un abonat que va fer el viatge amb el seu fill, sí que va demanar l’entrada al club: “No passa cada dia que et regalin una entrada per anar al Camp Nou. A més, veient l’embolic que hi ha entre Tebas i Rubiales, potser ens haurà sortit gratis. També hi hem pensat, a l’hora d’apuntar-nos. Tampoc penso anar a Miami, tinc una família i és massa complicat gestionar-ho tot. Confiem en Rubiales i esperem que no es faci enrere a l’últim moment. Fins ara ha demostrat tenir-los ben posats. Quan vas amb el nom del Manchester City al darrere, ja saps que la gran prioritat seran els diners. Això és un negoci i no han tingut en compte els abonats que estimen el Girona”.