El Santiago Bernabéu no espanta Pep Guardiola

El Bernabéu de les grans nits no espanta Pep Guardiola, que aquest dimecres el visitarà per primer cop com a entrenador citizen (21 h, Movistar Liga de Campeones). El de Santpedor només ha perdut un cop en vuit visites com a tècnic al feu blanc, la resta són dos empats i cinc victòries. Dirigint el Barça hi va debutar amb un 2-6 en Lliga que sempre quedarà al cor dels culers. A les semifinals de la Champions del curs 2010-11 el seu equip es va imposar 0-2 al Madrid de Mourinho amb dos gols de Messi en una actuació que l’argentí ha definit com una de les seves millors nits de futbol. La seva única derrota va ser amb el Bayern Munic (1-0), a les semifinals de la Champions de la temporada 2013-14.

“Sempre ha demostrat que és el millor, primer al Barça, després al Bayern i ara a Manchester. És la meva opinió. Hi ha molts entrenadors, però, per a mi, el millor és ell”, ha dit Zinedine Zidane, que va visitar Guardiola a Munic quan es formava com a tècnic. "Que vingués a visitar-me va ser un honor. Ha sigut un dels més grans de tots els temps. Al final Zidane ha fet el que ha sentit i no li ha anat malament. És bo que una persona que representa el futbol com ell hagi tingut l'èxit que ha tingut", ha respost el tècnic català, que ha volgut negar que sigui el millor del món.

Tots dos afronten una cita crucial. El City, allunyat del Liverpool a la Premier, intenta guanyar-se el respecte europeu sota la pressió de la sanció de la UEFA, que li prohibeix jugar en les dues pròximes edicions de la competició. El Madrid necessita el triomf, tres dies després de veure com ha deixat escapar el liderat de la Lliga i amb l’eliminació a mans de l’Ajax del curs passat encara ressonant.