TVE es disculpa per haver emès les imatges del cos sense vida del futbolista Álvaro Prieto

BarcelonaUnes imatges de televisió han revelat aquest dilluns al matí la troballa d'un cos sense vida que pertany a Álvaro Prieto, el jove futbolista de 18 anys del Còrdova que va desaparèixer el 12 d'octubre a Sevilla i que s'havia buscat sense descans des de llavors. El cos ha aparegut entre dos vagons d'un tren de mitjana distància a l'estació de Santa Justa, a la capital andalusa.

Mentre emetia un directe informatiu des de la proximitat de les vies, La 1 ha captat unes imatges d'un cos vestit amb unes peces de roba que coincideixen amb les que, segons diversos testimonis, el noi vestia en el moment en què va desaparèixer. La Guàrdia Civil ha confirmat que el cos era el del jugador. L'emissió de les imatges del cos, que estava entre dos vagons d'un tren en moviment, ha estat rebuda amb crítiques per incomplir el manual d'estil de RTVE. Entre altres coses, el manual estableix que "els primers plans de persones ferides i cadàvers són sempre innecessaris". Aquest migdia RTVE ha demanat disculpes: "Són unes imatges que mai s'haurien d'haver emès". A més, han remarcat que el programa, després de disculpar-se, ha posat a disposició de la policia tot el material audiovisual que tenien. La corporació ha obert una investigació interna sobre els fets.

Pedimos disculpas por las imágenes que hemos ofrecido en directo en el programa 'Mañaneros' de La 1. Imágenes que no deberían haberse emitido nunca y que han sido retiradas de la emisión en digital del programa. Reiteramos nuestras disculpas a la familia de Álvaro Prieto. pic.twitter.com/GySPGoqvkX — Mañaneros (@MananerosTVE) 16 de octubre de 2023

En el caso de Álvaro Prieto y en cualquiera. Código deontológico y manual de estilo ¡Periodismo, por favor! pic.twitter.com/DGmQaMlfRH — Eva Albiol (@albioleva) 16 de octubre de 2023

Entiendo que es muy complicado reaccionar en un directo, pero lo de TVE mostrando el cuerpo de Álvaro Prieto y el reportero insistiendo en "miren, miren" ha sido espeluznante. — Álvaro Onieva (@AlvaroOnieva) 16 de octubre de 2023

Prieto havia anat a Sevilla amb uns amics per sortir de festa en una coneguda sala dimecres a la nit. Dijous al matí és l'últim dia en què se'l va veure amb vida. Havia de tornar a Còrdova amb Avant, però va tenir problemes per picar el bitllet i es va quedar sense bateria al mòbil. El noi va perdre el tren que havia d'agafar en un principi i va decidir, després de travessar la via pel mig, pujar a un AVE que anava cap a Barcelona i parava a Còrdova, però el personal del tren va fer-lo baixar. Les imatges de les càmeres de l'estació van mostrar Prieto sortint de les instal·lacions.

El tren no es movia des del 24 d'agost

Després de tres dies de recerca ininterrompuda, la tasca dels investigadors es va centrar en les vies del tren pròximes a Santa Justa, que és on finalment s'ha trobat el cos. Renfe ha informat en un comunicat que el tren on ha aparegut el cos "no prestava servei" des de fa setmanes per una "avaria" i que "no s'havia mogut" ni passat "cap revisió" des del 24 d'agost. "Avui estava realitzant una maniobra interna sense prestar servei de viatgers", ha afegit. La companyia ha assegurat en el missatge que ja col·labora amb la policia per esclarir els fets i ha expressat el seu condol a la família de Prieto.