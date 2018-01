L'Atlètic evita l'ensurt i segueix mantenint el pols amb el Barça femení

En unes condicions complicadíssimes, amb fred i fins i tot neu al Cerro del Espino, l'Atlètic de Madrid ha patit per derrotar el Fundación Albacete (4-3) i seguir obligant el Barça a no fallar. Ja a la primera jornada en l'estrena de la temporada l'Atlètic havia hagut de suar per sumar el triomf en territori manxec, i en l'inici de la segona volta, s'ha tornat a veure contra les cordes.

I des del primer minut de partit, perquè només arrencar el matx, les manxegues ja han obert el marcador. La catalana Sara Navarro ha robat una pilota i s'ha colat fins a línia de fons, des d'on ha centrat una pilota que ha acabat enverinant-se. L'intent d'Andrea Pereira de refusar ha acabat amb la pilota vorejant la línia de gol i, a criteri de l'àrbitra, s'ha concedit gol. La resposta al 0-1, però, ha sigut immediata de les locals, que han empatat amb un gol de cap de Ludmila a centrada de Sonia Bermúdez.

Era el minut 17 quan l'Atlètic ha tornat a rebre un ensurt. Mónica Hickmann s'empassa una pilota i la perd davant de la pressió de Paula Arnal, que s'inventa una vaselina que supera la portera Paraluta. Aquest cop, el conjunt madrileny no ha pogut respondre tan ràpidament i no ha pogut neutralitzar aquest gol fins al tram final del primer temps. Però quan ho ha fet, ho fa fet amb contundència: Soni ha fet el 2-2 amb un remat directe de falta i abans del descans, Sosa ha acabat de capgirar el resultat amb el tercer per a les locals.

A la represa ha arribat un altre gol psicològic per a l'Atlètic, quan Bermúdez ha rematat una centrada de Ludmila da Silva per encarrilar el triomf amb el 4-2. Les visitants han anat diluint-se en un segon temps ple d'interrupcions, amb una lesió de l'àrbitre assistent inclosa, fins que en els últims compassos s'han reanimat i han trobat el premi d'un últim gol, obra d'Alba Redondo, que ha afegit nervis al final.

Malgrat l'incertesa, l'Atlètic s'ha acabat imposant i acabarà la jornada de dissabte provisionalment en primera posició, a l'espera que el Barça jugui el seu partit contra el Saragossa, diumenge a casa (16h) i torni a situar-se al capdavant de la classificació.