El Barça és campió de la Primera Iberdrola i l'Espanyol esquiva el descens

La Primera Iberdrola ja té proposta de finalització en ferm. La RFEF ha pres una decisió sobre com s'han d'acabar les competicions no professionals, tot i que no es farà del tot oficial fins divendres. Després d'unes setmanes amb diferents propostes damunt la taula, agafa forma la primera, que ja va comentar l'ARA en el seu moment.

La proposta que ha presentat la RFEF per a la Primera Iberdrola deixarà el Barça com a campió i enviarà el conjunt blaugrana i l'Atlètic de Madrid a la pròxima edició de la Champions, seguint la classificació actual. L'únic punt en què la taula no tindrà efecte serà en els descensos: el València i l'Espanyol se salven i continuaran a la Primera Iberdrola una temporada més.

El curs vinent, la Lliga tindrà divuit equips, amb l'ascens directe del Santa Teresa, actual líder del grup sud, i l'Eibar, que pujarà des del grup nord com a segon classificat (perquè qui va primer és el filial de l'Athletic Club).

D'altra banda, es resoldran en format exprés i en una seu única els ascensos des de Nacional fins a Reto Iberdrola. Al grup 3, el grup català, el líder era l'Espanyol B, a qui ara se li ofereix una bona oportunitat per ascendir a la segona categoria estatal. Serà un format semblant al que s'ha estudiat per a la Segona B.

La Copa de la Reina, que s'havia quedat clavada a les semifinals amb un Barça-Sevilla i un Logronyo-Athletic Club, es disputarà la temporada vinent.