La selecció brasilera iguala els sous dels seus equips masculí i femení de futbol

El Brasil ha decidit fer un pas endavant en la lluita contra les desigualtats de gènere en el món del futbol. Aquest dimecres, el president de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF), Rogério Caboclo, ha anunciat en una roda de premsa que han decidit igualar els sous dels integrants dels seus equips masculí i femení. Així, tant els jugadors com les jugadores percebran els mateixos diners tant per participar amb la selecció com per haver guanyat tornejos.

Na coletiva desta quarta, uma importante medida foi divulgada: a equiparação dos pagamentos feitos aos jogadores e às jogadoras das Seleções Brasileiras Principais.



“Des del març d’aquest any, la CBF ha igualat els premis i sous diaris entre el futbol masculí i el femení. És a dir, els jugadors guanyen el mateix que les jugadores durant les convocatòries. El que percebran les dones guanyant o participant als Jocs Olímpics de l'any vinent serà el mateix que tindran els homes", ha revelat el president. "El que rebran quan disputin la pròxima Copa del Món serà proporcionalment igual al que proposa la FIFA. No hi ha més diferència de gènere, ja que la CBF tracta igual homes i dones", ha dit Caboclo, un dels principals impulsors de tots aquests canvis.

Cinc cops campió del món masculí, el Brasil també és una de les potències mundials en la categoria femenina, amb un subcampionat a la Xina 2007 i dues medalles de plata als Jocs Olímpics d'Atenes 2004 i de Pequín 2008.

Seguint els passos d'Austràlia, Finlàndia i Dinamarca

El Brasil no és el primer país que fa aquest pas, si bé sí que és el primer que ho aconsegueix al continent americà. A finals de l'any passat Austràlia va anunciar que tant el seu equip masculí com el femení cobrarien el mateix i viatjarien en les mateixes condicions, mentre que Finlàndia i Dinamarca ja havien adoptat mesures similars abans.

Als Estats Units, cansades que les seves reclamacions no fossin escoltades, una trentena de jugadores va denunciar la seva federació per reclamar acabar amb la bretxa salarial, però van topar amb la negativa de la justícia, que va desestimar les reclamacions de les actuals campiones del món. "Mai deixarem de lluitar per la igualtat", va dir llavors la capitana de l'equip nord-americà, Megan Rapinoe. I és que en la seva denúncia, a banda de demanar igualtat salarial (segons elles, el 2015 van cobrar un 40% menys que els seus companys), també reclamaven tenir les mateixes condicions que els seus companys pel que fa als camps, els entrenaments, el transport i els tractaments mèdics.