La cara i la creu de les lesions en l'era coronavirus

Els especialistes ja avisaven que el risc de lesió era alt. El retorn a la rutina d'entrenaments, per molt gradual que s'estigui intentant fer, no pot evitar un punt d'estrès pel context sanitari d'incertesa però, sobretot, per la necessitat de posar-se a punt per competir de manera imminent. De manera immediata i concentrada (11 partits en cinc setmanes), perquè la previsió és que a partir del juny es juguin molts partits en un termini de temps curt. El doctor Pedro Luis Ripoll, del Centre Mèdic d'Excel·lència FIFA Ripoll i Prado, avisava que en aquest context "les lesions poden incrementar-se en un 50%" i que la gran majoria serien musculars. De tota manera, Ripoll també avisava que les articulacions poden patir perquè estan "desprotegides" per culpa dels dos mesos de confinament.

A Alemanya, la primera jornada de lliga es va saldar amb 12 lesions, deu de les quals eren musculars. "Això suposa un 30% més de lesions que habitualment", analitza el doctor Ripoll.

A Espanya encara falten alguns dies per analitzar adequadament la situació, però després de dues setmanes d'acció a totes les ciutats esportives, el balanç deixa alguns comunicats mèdics delicats. L'única conseqüència positiva és la que somriu als jugadors que estaven lesionats i que ara troben un context més favorable per tornar a competir al nivell dels companys.

La creu: del soli d'Umtiti, a lesions més greus

Samuel Umtiti

Samuel Umtiti va ser el primer lesionat del nou període d'entrenaments a la Lliga espanyola. El central francès va patir una lesió al soli en el segon dia d'entrenaments que el té sense entrenar des de llavors.

Sergio Álvarez

Durant un rondo amb els companys, el porter del Celta Sergio Álvarez va lesionar-se el genoll dret. El porter té afectats els dos meniscos i una lesió parcial al lligament creuat anterior i l'estimació és que s'estarà entre dos i quatre mesos de baixa. El seu club s'ha compromès a ampliar-li el contracte.

Funes Mori

El defensa argentí del Vila-real, Ramiro Funes Mori: trencament del tendó directe del recte anterior de la cama dreta. Haurà de passar per quiròfan i, tot i que el club no ha concretat el temps de baixa, es calcula que s'estarà KO uns tres mesos.

🥼 Parte médico: @funesmoriofi25 sufre la rotura completa del tendón directo del recto anterior derecho.



¡Mucho ánimo, Ramiro 👏💪! @AsisaSalud https://t.co/A9lWm0jxe5 — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 25, 2020

Joao Félix

Joao Félix va sentir molèsties dissabte i les proves que l'Atlètic de Madrid li va fer dilluns determinen que l'atacant portuguès pateix un esquinç del lligament lateral del genoll esquerre.

Iñigo Lekue

El jugador de l'Athletic Club Iñigo Lekue es va lesionar el turmell esquerre en un entrenament a Lezama. L'esquinç era de grau 2-3 tot i que no tenia cap alteració òssia.

I la cara: els lesionats de gravetat tornen amb més tranquil·litat

La falta de rodatge i la sensació d'estar físicament en pitjors condicions que els companys acostuma a ser la principal preocupació dels futbolistes quan tornen després d'una lesió de gravetat. Els mesos d'inactivitat s'acusen en els primers dies de retorn al camp, sobretot si l'entrada amb el grup enxampa l'equip al cor de la temporada i en plenitud de condicions.

No és el context actual i això està facilitant la reinserció d'alguns jugadors que, en altres circumstàncies, estarien patint per tornar a ficar-se al 100% amb els companys.

Luis Suárez

Al Barça, la situació positiva l'està vivint Luis Suárez, que està participant amb total normalitat en les sessions de l'equip. L'uruguaià va decidir operar-se del menisc del seu genoll dret a mitjans de gener i el temps de baixa havia de ser de quatre mesos. El retorn després del confinament va coincidir amb les previsions d'alta mèdica. Si tot segueix els plans previstos, Suárez estarà a disposició per al primer partit de la nova normalitat.

Eden Hazard

"Té mala pinta, s'ha fet mal on ja tenia lesió", deia Zidane sobre Eden Hazard. Les previsions es van confirmar i el Madrid va confirmar que l'atacant belga patia una fisura al peroné distal dret que el tindria més de dos mesos fora dels terrenys de joc. Hazard s'ha exercitat a Valdebebas com la resta de companys, tot i que assegura que necessita "més treball físic i més pilota" per sentir-se recuperat del tot. El club blanc confia en tenir-lo en plenes condicions quan comenci la lliga.

Sébastian Corchia

El lateral de l'Espanyol va patir una lesió al genoll i va haver de ser operat a mitjans de desembre. El club blanc-i-blau, de fet, va donar de baixa la seva fitxa perquè no preveia comptar amb ell a temps abans que acabés el campionat, però aquests tres mesos d'aturada de la competició ha donat marge a Corchia, que té el compromís de l'entitat de recuperar el seu lloc a la plantilla. "El confinament m'ha permès recuperar-me bé", deia en un mitjà francès. Ara està en disposició d'anar afegint-se als entrenaments amb els companys.

Asier Illarramendi

El migcampista de la Reial Societat, Asier Illarramendi, va lesionar-se de gravetat en la tercera jornada de Lliga, davant l'Athletic a l'agost. Va patir una fractura de peroné que, sumada a altres contratemps posteriors, l'ha tingut vuit mesos de baixa. Ara, però, el capità txuri-urdin es troba en perfectes condicions, assegura que "ha deixat enrere la lesió" i s'ofereix com un reforç de luxe per al mig del camp de la Reial, aspirant a una de les places Champions d'enguany.

Maxi Gómez

El davanter del València Maxi Gómez va haver de passar per quiròfan a principis de març per una fractura al peu esquerre. En condicions normals, s'hauria perdut la recta final del campionat, però ara està en disposició d'ajudar l'equip en els últims partits. Després d'uns dies en què ha anat participant parcialment de les tasques grupals, dilluns el València ja va informar que ha completat tota la sessió.