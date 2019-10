Machín: "Les sensacions han sigut bones, però també necessitem resultats"

Pablo Machín ha valorat el seu debut amb derrota contra el Vila-real (0-1) entre la frustració de no poder puntuar i la satisfacció d'haver canviat la identitat de l'Espanyol. "La sensació quan perds primer és negativa, però crec que si volem tirar endavant hem de pensar que també hem fet moltes coses bé. El primer que necessites per aconseguir la victòria és buscar-la. Hem jugat contra una de les millors davanteres de la Lliga. L'equip no s'ha ensorrat amb el gol. Ens ha faltat més efectivitat en les centrades. Crec que el primer pas l'hem fet. Hem jugat molta estona a camp rival. Ens ha penalitzat que el Vila-real hagués patit en els últims partits", ha dit.

"Els resultats no s'aconsegueixen en un dia. L'equip ha treballat molt bé durant aquestes dues setmanes. Crec que s'ha vist un equip agressiu, que ha buscat la victòria. Possiblement l'excés de ganes ha provocat que ens precipitéssim en algun moment. Si som positius hem de pensar que nosaltres hem merescut fer un gol. Crec que seria un extraterrestre si digués que no em preocupa la falta de gols. Avui hem vist els davanters generant perill. Hem d'estar atents també per aprofitar les segones jugades. Hem tingut ocasions. Ens ha faltat fer més futbol per la banda esquerra. En aquest moment hem d'intentar arribar forts als últims metres del terreny de joc", ha assenyalat.

El preparador ha posat l'accent sobre el debut de Víctor Gómez i els petits detalls per acabar de perfeccionar el sistema de joc amb tres centrals. "Quan vaig arribar ja tenia referències d'ell. Ha estat treballant durant dues setmanes amb nosaltres. Sincerament, sempre treballo igual. No miro el DNI ni la procedència. Ha estat bé, ha fet un gran partit. Les millors accions han arribat des de la seva zona. És una posició molt exigent i per això l'hem substituït en el tram final del partit. L'estat de la gespa no és perfecte. Intentarem solucionar-ho perquè l'equip pugui mostrar la seva millor versió. Sempre he cregut que hem de dominar tot el que puguem per intentar aconseguir un punt de fortuna. Hem de centrar-nos en aquests detalls. Les sensacions han sigut bones, però també necessitem resultats", ha matisat.

Machín, seguint el guió de l'entitat, s'ha mantingut al marge de la situació política i social que travessa Catalunya. "Nosaltres hem d'estar al marge d'aquesta mena de coses. Hem pogut entrenar perfectament. Intueixo que avui no hi ha hagut cap problema. Tothom pot tenir les seves idees. El més important és que l'afició ens ajudi en els partits. Crec que ha estat així, que han valorat la feina que hem fet. Jo treballo per a l'Espanyol. El més important no són les idees polítiques. El que importa és que la gent ens ajudi. La llàstima és que no ha servit per aconseguir alguna cosa més", ha dit.