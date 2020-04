El futbol espanyol, dividit sobre si hauria d’acabar-se la Lliga

Abans del coronavirus, la Lliga de futbol de Javier Tebas i la Federació Espanyola de Luis Rubiales ja estaven enfrontades en una guerra freda que ho complicava tot, quan es tractava d’avançar. A més, un tercer actor no es casava ni amb un ni amb l’altre: David Aganzo, president de l’Associació de Futbolistes (AFE). Ara les tres parts no s’acaben de posar d’acord sobre com caldria acabar la Lliga professional en un conflicte en què s’han acabat per barrejar interessos econòmics i esportius.

Tot i que l’AFE no va ser convidada a les reunions d’ara fa una setmana, el govern, a través del Consell Superior d’Esports, va aconseguir unir Tebas i Rubiales, vells enemics, per signar un pacte en què es deixava clar que s’intentaria acabar la Lliga, tant a Primera com a Segona. El problema és que els mateixos actors no es posen d’acord en la manera per fer-ho. Un cop es va saber que Javier Tebas donava l’ordre de fer tests a tots els futbolistes professionals la pròxima setmana, es van començar a aixecar veus dins dels vestidors en contra d’aquesta mesura. Fonts de l’AFE admeten que és una barreja de motius. “Estem cansats de ser l’ase dels cops, quan toca criticar un col·lectiu, tothom critica els jugadors, com si no fóssim solitaris i tots fóssim rics”, diuen des de l’Associació, que oficialment ha donat el seu suport per acabar la competició, però si es garanteix la seguretat i es fa amb el suport total del ministeri de Sanitat. “No passarem per davant d’altres sectors més importants. Un cop el ministeri digui que podem, ho farem”, insisteix Aganzo. De fet, els tècnics del ministeri de Sanitat desaconsellen a les empreses que facin tests massius per detectar el coronavirus si no estan establerts certs paràmetres, fet que afecta la proposta de la Lliga, que ha comprat els tests a una empresa alemanya. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ja va advertir divendres que els tests s’han de fer sota criteris mèdics i en l’ordre que marquin les autoritats sanitàries. La Lliga, doncs, veu com li toca endarrerir fer els tests, a l’espera de rebre el permís del ministeri de Sanitat.

Un cop arribi el permís caldrà posar ordre en el calendari i superar altres problemes, com convèncer els jugadors de concentrar-se setmanes junts per evitar contagis. “Els jugadors no són conscients del fet que s’hi juguen molt”, ha advertit Tebas, que recorda que si la Lliga no s’acaba els clubs deixaran de cobrar la totalitat dels drets televisius, fet que podria deixar molt tocada l’economia d’algunes entitats. Fonts de la Lliga consultades per l’ARA recorden que el cas dels Països Baixos, on la lliga s’ha donat per acabada sense ascensos, descensos ni campió, no és comparable al cas espanyol, ja que els holandesos ja han cobrat el 100% dels drets televisius i l’equip que era líder, l’Ajax, ha acceptat la decisió de no ser campió. “La Premier, la Bundesliga, la Serie A... Les lligues grans lluiten per acabar la temporada sense públic, com fem nosaltres”, recorda Tebas.

“Molts clubs que defensen que no es pot jugar per motius de salut, curiosament, són els que estan en zona de descens”, apunten des de la Lliga, insinuant que alguns clubs prefereixen veure acabada la temporada confiant que passi com als Països Baixos. A l’Espanyol neguen aquest fet, però li recorden a Tebas que si la Lliga no s’acaba, serà “una comissió formada per la Lliga, la Federació, el CSD i l’AFE” qui decidirà si hi ha ascensos o no. “La majoria d’equips volen acabar per salvar diners i tenir un final just”, defensa la Lliga. Però alguns clubs, com el Barça, que volia acabar per salvar part del pressupost i ser campió, ja dubten sobre si es donen de veritat les condicions per acabar la Lliga abans d’aquest agost. Després de parlar amb els jugadors, el Barça ha decidit prioritzar la seguretat i la salut. Si el ministeri de Salut no dona permís amb un pla detallat, el Barça es podria negar a seguir jugant el que queda de temporada.