El jutge deixa en llibertat amb mesures cautelars l'exconseller delegat del Cadis, Quique Pina

El jutge José de la Mata ha deixat en llibertat amb mesures cautelars a l'exconseller delegat del Cadis, Quique Pina, després d'haver-li pres novament declaració aquest dilluns per "clarificar contradiccions", entre el que va dir quan va ser detingut i la informació que hi ha en la causa contra ell. L'exjugador, empresari i agent de futbolistes havia entrat a la presó el dos de febrer per presumpte blanqueig de capitals derivat de traspassos de jugadors.

En l'auto d'aquest dilluns, el magistrat de l'Audiència, ha deixat Pina en llibertat però li imposa, com a mesures cautelars, l'obligació de comparèixer setmanalment al jutjat més proper al seu domicili, la prohibició de sortir d'Espanya sense autorització judicial, així com la retirada del passaport i que faciliti un domicili i un telèfon per poder ser localitzat.