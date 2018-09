Un il·lusionat i il·lusionant Girona mesura la seva brillant dinàmica contra el Betis

¿Serà capaç el Girona de continuar instal·lat en posicions europees? ¿Aconseguirà Eusebio allargar el millor inici blanc-i-vermell a la Primera Divisió? ¿Viurà Montilivi el segon triomf consecutiu? Aquestes són algunes de les preguntes que resoldrà la visita del Betis (22 h, BeIN LaLiga). Tot i viure només a la sisena jornada, estar a finals de setembre i tenir com a únic i principal objectiu la permanència, els resultats han tornat a posar de manifest que els gironins poden anar més enllà i seguir engrescant una afició malacostumada i entregada a parts iguals. El puntàs obtingut al Camp Nou, unit als triomfs contra el Vila-real i el Celta, han fet que els d’Eusebio es mantinguin en places d’Europa League gràcies als 8 punts sumats dels 15 possibles. El nou projecte està creixent des de la felicitat, evocant la inèrcia que va provocar que el curs passat tothom rendís per sobre de les expectatives generades. 12 mesos després, el tècnic val·lisoletà ha reinventat la fórmula sentimental que al seu dia va repartir Machín. Per això tothom vol aprofitar al màxim el moment pletòric de forma que es viu. Saben que la temporada serà llarga i qui sap els problemes que poden sorgir. Perquè en sortiran, això segur. Sempre passa. “És molt aviat encara per valorar les classificacions, portem pocs partits. Sempre és bonic veure’t a dalt però no hem de perdre la perspectiva” subratllava Eusebio.

Un dels secrets de la temporada passada va residir a tenir els deures fets quan el físic i el cap van dir prou. Enfocats a sumar 40 punts com més aviat millor, el Girona no pensa en res més que no sigui lligar-ne tres contra el Betis. “És un bon moment, el resultat del Camp Nou ens reforça anímicament. Estem contents però som conscients que el Betis és un altre rival i també serà complicat, com tots els partits de l’elit. Estem preparats i esperem fer sortir el millor de nosaltres. Sabem que ho haurem de fer molt bé per sumar una nova victòria, però estem responsabilitzats” va dir el tècnic castellà, que donarà la llista després de l’entrenament matinal, amb els disponibles Ramalho i Lozano però sense els lesionats Mojica i Planas. En el derbi català, el nou tècnic de Montilivi va optar per fer tres canvis a l’onze, amb l’entrada de Muniesa, Aleix Garcia i Pere Pons. Tenint en compte que diumenge viatgen a Osca, el més probable és que les rotacions tornin a escena i homes com Pedro Porro, Borja García, Douglas Luiz, Doumbia i Roberts gaudeixin del seu moment.

La renovació de Stuani, a la taula

El Girona està negociant l’ampliació de Cristhian Stuani, el màxim golejador de la Lliga juntament amb Messi, que acaba contracte el 2020 i té una clàusula de rescissió de 15 milions d’euros. L’uruguaià, que ha marcat 26 dels 57 gols dels blanc-i-vermells a Primera, veurà així com el seu salari s’adequa al rendiment esportiu. Temptat per altres clubs, tot i que no van oferir mai el que Quique Cárcel exigia per negociar una venda, Montilivi continuarà gaudint dels seus gols, com a mínim, fins al 2021. “Stuani és molt important per al Girona, molt. Hem d’estar contents i agraïts amb la feina que fa. Desconec què suposa mediàticament, però esportivament ho és tot. No només està implicat, gaudeix de mil recursos en les rematades i és el primer a pressionar i ajudar els companys, també els desfoga quan aguanta la pilota o quan es genera un contraatac. És molt madur, un líder per al grup i una referència al vestidor” afirmava Eusebio.

El Betis, que no acaba d’arrencar, només té dos punts menys que el Girona, però no ha guanyat en camp contrari. El tècnic càntabre, que ha convocat 22 jugadors i n’haurà de descartar quatre, compta amb un factor especial: el Betis s’ha endut la victòria en les quatre visites històriques. Amb la moral pels núvols, Montilivi es conjurarà per evitar que la cinquena també caigui al mateix costat i mantenir-se, una jornada més, en una posició privilegiada, i provocar així una fotografia per incloure en un àlbum de records que cada dia llueix més.