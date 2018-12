La Federació de Gimnàstica dels EUA es declara en fallida després de l'escàndol d'abusos sexuals de Larry Nassar

La Federació de Gimnàstica dels Estats Units ha anunciat aquest dijous la decisió d'acollir-se al capítol 11 i declarar-se en fallida mentre busca opcions legals que li permetin reorganitzar-se després de l'escàndol d'abusos sexuals en què va participar l' excoordinador mèdic de l'equip Larry Nassar. La federació ha dit que esperava que aquest últim moviment permetés un procés accelerat per a les dotzenes de judicis civils relacionats amb els abusos sexuals de Nassar, que va ser condemnat per agredir pacients assegurant que es tractava d'un tractament mèdic.

Kathryn Carson, presidenta de la junta directiva de la Federació, ha dit que la mesura era una "reorganització" i no una liquidació. "L'hi devem als supervivents per resoldre, de manera completa i final, les reclamacions basades en els actes horribles del passat", ha destacat.

Les dotzenes de judicis oberts indiquen que l'organització i els seus líders no van complir l'obligació que tenien d'actuar arran de les denúncies d'abusos de Nassar, i que no van evitar que ell continués fent el mateix amb altres víctimes. Múltiples intents de mediació en aquestes demandes no han aconseguit arribar a cap acord.

La declaració de Carson indica que la Federació de Gimnàstica no té actius prou significatius per ajudar a resoldre aquestes demandes. D'acord amb la declaració de fallida, la Federació té entre 50 i 100 milions d'actius i la mateixa quantitat en l'apartat dels passius. Carson ha explicat en la seva declaració que les pòlisses d'assegurança, no afectades per la fallida, es farien servir per cobrir el cost d'aquestes demandes.

L'advocat John Manly, que representa moltes de les dones que demanden la Federació de Gimnàstica, ha qualificat la decisió d'"un resultat inevitable de la incapacitat d'aquesta organització per complir la seva responsabilitat fonamental de protegir els seus atletes de l'abús".