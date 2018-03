Suspesa la Barcelona World Race, afectada per la inestabilitat política

El patronat de la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB) ha suspès la celebració de la pròxima edició de la Barcelona World Race, que estava previst que comencés el gener del 2019, davant les dificultats per trobar patrocini per la inestabilitat política.

La Barcelona World Race és una regata de volta al món a vela amb dos tripulants i amb sortida i arribada a Barcelona. La decisió va ser presa el 22 de març per comú acord en una reunió del patronat, constituït per l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Port de Barcelona i la Fira de Barcelona.

En un comunicat, la FNOB assegura que ha influït, en especial, en aquesta decisió "el clima d'indefinició institucional i falta d'estabilitat política que viu el nostre país en aquest últim any", que ha dificultat la recerca de patrocinis.

"Els patrocinadors potencials han manifestat la seva desconfiança perquè no poden estar segurs de comptar amb el suport institucional que necessàriament ha de garantir un esdeveniment esportiu d'aquestes dimensions, que requereix una forta inversió en patrocini privat, i que és, en definitiva, l'única font de finançament de la regata", afirma el comunicat.

A més, la fundació assegura que també ha generat "incertesa" al mercat del patrocini les informacions aparegudes en relació amb l'impacte previst en els pressupostos generals de l'Estat "dels esdeveniments d'especial interès públic, i el canvi de criteri en la utilització dels suports publicitaris per part del Ministeri".

Els organitzadors de l'esdeveniment lamenten haver de recórrer a la suspensió de la regata ja que, segons afirmen, aquesta prometia comptar amb una interessant participació internacional. De fet, set equips havien confirmat ja la seva participació i disposaven del pressupost necessari per fer-ho, i 11 equips més es trobaven en el procés final de captació de recursos.

Així, la fundació insisteix que la suspensió no és com a conseqüència de la falta d'interès d'equips participants, ni de patrocinadors interessats, ni de suport internacional, "sinó a la impossibilitat de concretar el patrocini en els terminis estipulats". Malgrat la suspensió de la pròxima regata, la fundació manté els plans per organitzar una nova edició de la Barcelona World Race, que se celebrarà el 2022-2023.