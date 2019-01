La Volta a Catalunya, en forma

260x269 Recorregut de la Volta Recorregut de la Volta

La Volta Ciclista a Catalunya, que es disputarà del 25 al 31 de març, va presentar ahir a les instal·lacions de l’INEFC Barcelona la 99a edició. La cursa, englobada dins la categoria UCI Tour, la màxima divisió del ciclisme mundial, està més en forma que mai i cada any se supera per aconseguir que els millors equips i ciclistes del món competeixin per les carreteres i poblacions de Catalunya. Els organitzadors han posat l’accent en un recorregut que es preveu apassionant.

“La Volta continua creixent de manera exponencial i és una magnífica finestra al món de Catalunya i de tot el seu potencial com a destinació turística esportiva”, explica Rubèn Peris, director de la Volta. Esport3 tornarà a retransmetre en directe la prova, que en els últims anys ha registrat un creixement molt important en difusió mediàtica. La competició catalana va arribar l’edició passada a 190 països del món gràcies a 30 difusors internacionals que emeten el senyal televisiu de la cursa. “Les xifres posen en valor la força d’aquest esdeveniment esportiu que projecta Catalunya al món i que, al mateix temps, ofereix a tot el públic un espectacle de primer nivell de manera gratuïta i a l’abast de tothom. Hem vist un salt qualitatiu a escala mediàtica i de difusió de la prova”, opina Peris.

Segons els organitzadors, l’evolució de la Volta Ciclista a Catalunya és ferma, però manté la seva essència, història i característiques úniques perquè és la tercera prova per etapes més antiga del món, després del Tour de França (105 edicions) i el Giro d’Itàlia (101 edicions). Aquesta any la prova celebrarà la 99a edició, amb inici a Calella i final a Barcelona. Aquesta edició permetrà veure el vigent guanyador de la cursa i del campionat del món, Alejandro Valverde (Movistar Team), però també figures de renom internacional com els francesos Romain Bardet (AG2R-La Mondiale), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) i Warren Barguil (Arkea-Samsic), l’italià Fabio Aru (UAE Team Emirates) i el català Marc Soler (Movistar Team).

La reVolta, la prova femenina de la Volta Ciclista a Catalunya, no es podrà celebrar aquest any per una incompatibilitat del calendari. Els organitzadors preveuen recuperar-la l’any vinent.

Set etapes ben dissenyades

Aquesta Volta suposa la tornada a la cursa de municipis com Sant Feliu de Guíxols, Vila-seca i Puigcerdà. A més, localitats com Mataró, Valls, Sant Cugat del Vallès i Camprodon mantenen l’aposta per la prova i continuaran disfrutant un any més del millor ciclisme mundial.

Com ja és tradició aquests últims anys, la prova arrencarà a Calella. La primera etapa se celebrarà el 25 de març i tindrà 164 quilòmetres. Aquesta posada en escena, que es pot considerar de muntanya mitjana, sorprendrà els participants perquè serà més dura que els últims anys. La segona etapa començarà a Mataró i arribarà fins a Sant Feliu de Guíxols (179,6 km). Es tracta d’un recorregut ideal per als esprínters més forts. La tercera etapa, la primera d’alta muntanya, pujarà fins a Vallter 2000 i Setcases, tot encadenant els ports d’Oix, Rocabruna i Vallter 2000 (179 km). El recorregut és d’una gran bellesa. El quart dia els ciclistes hauran d’anar des de Llanars fins a la Molina (150,3 km). Aquest final d’etapa, que inclou dues pujades al port, és característic de la Volta.

La cinquena etapa unirà Puigcerdà i Sant Cugat del Vallès (188,1 km). Serà el dia en què els ciclistes hauran de fer el trajecte més llarg. La ruta recorrerà carreteres sinuoses, ideals per a escapades. El sisè dia servirà per anar des de Valls fins a Vila-seca (174,3 km). La costa tarragonina està comunicada per carreteres estretes. La setena i última etapa es correrà a Barcelona (143,1 km), on els participants hauran de fer vuit voltes al clàssic circuit de Montjuïc.