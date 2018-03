La nord-americana Lauren Stephens guanya la primera edició de la reVolta

Abans que la Volta Ciclista a Catalunya posi fi a la 98a edició, la ronda catalana ha organitzat aquest diumenge per primera vegada en la seva història una prova femenina a Barcelona, la reVolta, on la nord-americana Lauren Stephens (Cylance Procycling) ha aconseguit el triomf.

Aprofitant la infraestructura del circuit de Montjuïc per on transcorre l'última etapa masculina, la reVolta -nom amb què s'ha batejat la prova després d'una votació popular a través de les xarxes socials-, s'ha estrenat com una de les novetats més importants de la present edició.

Un total de 118 ciclistes han pres la sortida de la cursa, que està inclosa dins del calendari de la Federació Catalana de Ciclisme (FCC), amb un recorregut de 45 minuts més una volta extra després de complir aquest temps. En aquest escenari la més ràpida ha estat Stephens, una experimentada ciclista de 31 anys que havia aconseguit abans quatre victòries d'etapa com a professional.

La nord-americana ha creuat la meta després de ser més veloç a la recta final del circuit que la igualadina del Movistar Lorena Llamas, que ha acabat segona amb gairebé el mateix temps que la vencedora, mentre que la valenciana Sofia Rodríguez (Sopela) ha completat el podi.

Amb aquesta cursa, la Volta dona el primer pas perquè el ciclisme femení tingui més presència amb vista al futur, un fet que ha reivindicat Lorena Llamas després de pujar al segon graó del podi. "És un pas. S'han adonat que també hi ha noies ciclistes que també volem córrer carreres i que som ciclistes professionals. Però queda una mica curt donar voltes a un circuit de 4 quilòmetres. Crec que ens mereixem més, però és un primer pas i, a veure, si de cara a l'any que ve pot ser una cursa UCI", ha opinat.