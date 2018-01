Uyuni, un lloc talismà per a Laia Sanz

Uyuni, amb el seu salar, és un dels grans atractius turístics de Bolívia. Fa uns anys, quan el Dakar va començar a recórrer territori bolivià arran de l’arribada del ral·li a Amèrica del Sud, el salar es va convertir en un gran escenari de fons i, de retruc, en el gran maldecap dels pilots. Travessar-lo va convertir-se en una odissea l'any 2015: la pluja i la sal del salar van jugar una mala passada a l'electrònica de les motos i moltes van aturar-se, deixant els seus propietaris impotents, sense poder fer res.

Una odissea de la que la pilot de Corbera va sortir ben parada i, a més, reforçada. "Va ser un dels millors dies de la meva carrera i per mi aquesta etapa té un significat especial", recorda ara, tres anys més tard. Aquella etapa, que per a alguns va ser un malson, és una de les que Laia Sanz mai oblidarà.

540x306 Laia Sanz, la primera del grup, al Salar de Uyuni durant la vuitena etapa del Dakar 2015 / HRC Laia Sanz, la primera del grup, al Salar de Uyuni durant la vuitena etapa del Dakar 2015 / HRC

L'any 2015, Sanz va acabar cinquena l'etapa que tenia el final a Uyuni després de rodar bona part de l'etapa en la tercera posició i va tancar la que és, pel moment, la seva millor etapa en les seves vuit participacions al Dakar.

Diumenge, en la vuitena etapa de l'edició d'enguany del ral·li -amb sortida d'Uyuni i arribada a Tupiza-, la pilot de Corbera va acabar novena, a 14 minuts i 15 segons del seu company de KTM Antoine Meo, el guanyador. "Tot i que passàvem a la vora d'on vam ser el 2015, la cursa anava aquest cop per llocs molt diferents i no hem creuat el salar", explicava Laia Sanz. Amb tot, va aconseguir el seu quart millor resultat des que va debutar el 2011 al Dakar, després del cinquè i el vuitè lloc a dues etapes del 2015 i el setè a una etapa del 2014. I això que la jornada no va començar massa bé per a ella, ja que tot just començar l'especial va xocar amb una llama. Això, sumat al cansament arrossegat del dia anterior a causa de l'etapa marató i al mal temps, va fer que Laia Sanz acabés el dia més que satisfeta. "Ha estat un dia molt dur, però estic molt contenta amb la cursa que estic fent", assegurava.

540x306 Laia Sanz, arribant al bivac del Dakar / FOTOP / FLORENT GOODEN / DPPI Laia Sanz, arribant al bivac del Dakar / FOTOP / FLORENT GOODEN / DPPI

La revisió dels temps dels pilots per part de l'organització ha fet que l'avanci a la classificació de l'etapa Gerard Farrés. El pilot català es va aturar a ajudar Pablo Quintanilla i des de l'ASO li han retornat el temps que va estar aturat al costat del pilot xilè. Així, Farrés va acabar novè l'etapa, just pel davant de Sanz, que gràcies a aquesta gran actuació ha escalat uns quants llocs a la general. Ara per ara, és catorzena i cada cop té més a prop l'objectiu que ja va aconseguir l'any 2015 d'acabar entre els deu millors (llavors va ser novena de la general).

Ara, just abans que aquest dimarts la caravana del Dakar es torni a posar en marxa ja per terres argentines per encarar els últims dies fins a Córdoba (on hi arribaran dissabte), Laia Sanz és a 1:31.25 del líder, Adrien van Beveren, mentre que per arribar al Top10, la de Corbera necessita remuntar els 22 minuts que té d'avantatge Johnny Aubert. La pluricampiona catalana ha de descomptar l'etapa d'aquest dilluns, que s'ha anul·lat degut al mal temps, però a partir d'aquest dimarts té cinc dies per atacar i intentar eixugar la diferència. "Queden molts quilòmetres i dies per venir", avisa. Caldrà seguir-la de prop.