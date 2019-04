Del 1950 al 2019: mil curses del circ de la Fórmula 1

Gairebé 69 anys després, la Fórmula 1 disputa aquest diumenge el Gran Premi número 1.000. Tot i les pressions que hi va haver a principi de temporada perquè la cursa se celebrés a la Gran Bretanya, finalment l’efemèride tindrà lloc a la Xina aquest cap de setmana. En mil curses, aquestes són algunes de les curiositats més destacades del Mundial de F1:

La Federació Internacional de l'Automòbil (FIA) va decidir el 1950 unificar els diferents Grans Premis nacionals en un campionat mundial únic amb les mateixes regles. Així va néixer el Mundial de Fórmula 1. La primera cita es va disputar el 13 de maig de 1950 i va tenir 21 participants, entre els quals hi havia el príncep Bira de Tailàndia, el baró suís Emmanuel 'Toulo' de Graffenried i el músic de jazz Johnny Claes. Aquell campionat va comptar amb set curses: sis curses més les 500 milles d'Indianapolis. El guanyador sumava 8 punts, 6 el segon, 4 el tercer, 3 el quart i 2 el cinquè, a més del punt que s'atorgava (com s'ha recuperat aquest any) al pilot que feia la volta ràpida. Ara el campionat compta amb 21 curses i el guanyador de cadascuna suma 25 punts.

En les 999 curses de F1 que s'han disputat fins ara, hi han participat 764 pilots. D'aquests, 155 tan sols han disputat un Gran Premi, mentre que el que més aparicions ha fet ha sigut el brasiler Rubens Barrichello, que va córrer 323 curses. Del total, 107 pilots saben el que és ruixar-se amb cava al capdamunt del podi (qui acumula més triomfs és Michael Schumacher, amb 91) i 33 han guanyat el títol de campió del món (Michael Schumacher també és qui en té més, 7). En la primera cursa, la mitjana d'edat dels pilots que hi van participar va ser de 39 anys (el més gran, Philippe Étancelin, en tenia 53, i el més jove, Geoffrey Crossley, 29) mentre que ara, la mitjana de l'actual graella és de 26,5 anys (el més gran és Kimi Räikkönen, amb 40 anys, i el més jove, Lando Norris, amb 19).

El primer cotxe que va guanyar una cursa de F1 va ser l'Alfa Romeo 158, que muntava un motor 1.5, de 8 cilindres i 200 CV. I no va guanyar només la primera cursa, sinó que va sortir triomfant de totes les curses en què va participar d'aquell primer campionat. Era un cotxe originat l'any 1938 per l'enginyer Gioacchino Colombo. Ara els temps han canviat molt i res s'assembla al que era abans. El Mercedes W10 de Lewis Hamilton i Valtteri Bottas ja forma part de l'era híbrida: munta un propulsor 1.6 V6 retroalimentat, limitat a 15.000 RPM i un d'elèctric.

