Un penal molt dubtós al descompte acaba amb la ratxa del Girona (1-0)

San Mamés, l’escenari que va veure el Girona per primera vegada a l’elit lluny de casa, es va trobar a un conjunt molt diferent. Com ens passa a tots, madura gràcies a les experiències viscudes. Si als inicis es preguntava, bocabadat, si ser a certs camps era real; fa temps que s’ho creu. De fet, quan ha perdut el respecte ha perdut la por. I quan un no té por, és capaç de tot. Només Aduriz, de penal molt dubtós i en l’última acció, l’ha pogut tombar (1-0), acabant amb una sèrie majúscula de vuit partits sense perdre.

Arrossegat per la necessitat, l’Athletic no s’ho va pensar dues vegades, bolcant tots els atacs pel costat esquerre de la defensa blanc-i-vermella, on Àlex Granell va repetir presència. Williams es fregava les mans, perquè devia creure que trauria petroli de les mancances gironines a la banda. Però poques vegades el va superar perquè el capità va tornar a estar a l’altura de les circumstàncies, i quan això va passar, sobretot al segon temps davant Capa, es va trobar amb la solidaritat defensiva d’un Girona meravellós en l’esforç però pobre en el joc.

L’Athletic, amb dues marxes més en la sortida, el va posar contra les cordes buscant uns punts dèbils que no va detectar perquè Gorka Iraizoz, el tercer porter que més partits ha defensat la samarreta dels lleons, amb 392, i que signava la primera titularitat en aquesta Lliga, va fer una exhibició. Àgil desviant un xut creuat de Williams, va donar una lliçó de reflexos en dues oportunitats que Aduriz no sol desaprofitar. De mica en mica, però, el Girona va començar a respirar, creant molt perill cada vegada que arribava a tres quarts de camp. Els blanc-i-vermells, que també han après a sentir quan és el seu moment i quan no ho és, fins i tot van marcar però Stuani, involuntàriament, havia controlat prèviament amb la mà i el VAR el va anul·lar. Borja García i Pedro Porro també ho van provar, però abans del descans qui va tornar a fregar el gol va ser l’Athletic: Gorka li va dir a Córdoba que no feia falta ni intentar-ho perquè no se’n sortiria.

Sense saber com posar-hi pausa, els blanc-i-vermells eren incapaços de governar el mig del camp, lligar més de cinc passades o sortir al contraatac. I va arribar el fatídic darrer instant, quan Ramalho va fer caure Muniain sense que el VAR decidís que no havia passat res i Aduriz va enganyar Gorka. El Girona havia de perdre algun dia perquè la ratxa no era normal.