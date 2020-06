Grups de dretes porten als estadis de futbol banderes amb el lema "White lives matter"

Diferents grups d'extrema dreta estan utilitzant el futbol per mostrar la seva oposició a la campanya contra el racisme que molts clubs de futbol han iniciat en suport als fets viscut als Estats Units després de la mort de George Floyd, assassinat per un policia a Minnesota. La seva mort va donar inici a manifestacions per tot el país, que s'han escampat a altres països.

Al món de l'esport, molts esportistes han donat suport a aquesta campanya, com el pilot de F1 Lewis Hamilton. Al futbol, diferents clubs han decidit aturar el racisme. Així, els clubs de la Bundesliga alemanya o la Premier League anglesa han permès que els jugadors portin samarretes amb el lema " Black lives matter" (Les vides negres importen), i s'agenollin a l'inici del partit aixecant un puny. El lema "Black lives matter" va sorgir fa anys als Estats Units per denunciar les actuacions policials contra persones afroamericanes que, molts cops, solen acabar en la mort dels ciutadans. Molts jugadors de bàsquet han portat aquests dies samarretes amb aquesta frase.

Però a diferents estadis de futbol europeu, coincidint amb el fet que ja es pot tornar a la graderia, s'han vist radicals amb pancartes amb el lema "White lives matter" (Les vides dels blancs importen). Ha passat especialment a l'est d'Europa. Així, en un estadi d'Ucraïna, s'ha vist una pintada en un mur amb la frase "Les vides negres no importen". També a Ucraïna, aficionats del FC Minaj, un club de Segona, van portar una pancarta en què es podia llegir " Free Derek Chauvin", el policia que va assassinar Floyd. A la República Txeca, un jugador de color va ser insultat per aficionats del Sigma Olomouc. A estadis hongaresos i polonesos també s'han vist banderes contra el racisme.

Al Regne Unit, on grups de radicals de dreta que solen organitzar-se als estadis van enfrontar-se amb policies i manifestants antiracistes al centre de Londres, una avioneta ha sobrevolat l'estadi del Manchester City durant el triomf de l'equip de Pep Guardiola contra el Burnley. L'avioneta portava una pancarta amb el lema " White lives matter". Aquesta setmana, Guardiola va dir que la societat s'havia de disculpar amb les persones de color pels segles de racisme i esclavatge.