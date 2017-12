Els registres avalen l’eufòria del Girona

El Girona és, per mèrits propis, la revelació del campionat. L’insòlit rendiment dels blanc-i-vermells ni passa desapercebut ni és fruit de la casualitat: només cal donar una ullada a les xifres per corroborar el seu excels moment de forma. Després d’un magnífic aterratge, on van sumar quatre dels sis primers punts en joc, els gironins han capgirat la perillosa tendència que entre la tercera i vuitena jornada els va fer obtenir tan sols 2 dels 18 punts possibles, empatant amb el Las Palmas en la zona de risc. Un calendari farcit de dificultats –Athletic, Sevilla, Barça i Vila-real- i el lògic peatge que qualsevol equip novell ha de pagar durant el seu procés d’aprenentatge podien haver generat uns dubtes que, a l’interior del vestidor, mai no han existit. Prop de dos mesos més tard, el gir és majúscul.

En vuit jornades, el Girona ha fet seus 17 punts, i només ha perdut el partit contra l’Alabès tot i gaudir d’un favorable 2-0 a vint minuts del final. Si ens fixem en la classificació, l’eufòria de l’afició és totalment comprensible, ja que ha vist l’ascensió meteòrica d’un equip enfilat fins a la setena posició, a un punt d’Europa i amb el descens cada cop més llunyà, quan fa poc menys de 60 dies ocupava la dissetena. L’enfrontament davant el conjunt madrileny, a més, té un sabor especial per a Pablo Machín i Jordi Guerrero, que van sumar el seu triomf 75 dirigint el Girona des d’aquella llunyana primera victòria contra l’Alcorcón (3-1) de fa gairebé tres anys i nou mesos. Després de 167 partits oficials, acumulen el mateix nombre d’empats que de desfetes, 46, una incidència clau en els èxits de la millor etapa esportiva de la història de l’entitat.

Segona porteria consecutiva a zero

Mantenir la porteria invicta ha sigut un dels principals maldecaps d’aquest inici de curs. Fins la passada setmana, només Gorka ho havia aconseguit en 2 dels 14 partits disputats. Contra l’Espanyol i el Getafe, però, Bounou ha encadenat 180 minuts sense encaixar gols, una circumstància de la qual el Girona no gaudia des del mes de febrer. L’Almeria, el Mallorca i el Mirandés, aleshores, no van ser capaços de batre un conjunt llançat cap a l’ascens i que tindrà, a les seves mans, l’oportunitat d’igualar aquests registres el dijous contra l’Eibar on, si suma els tres punts, també aconseguirà empatar la millor ratxa de victòries consecutives de la temporada –tres-. I ho farà sota l’aportació del seu màxim golejador, Stuani, amb nou gols, només superat per Messi (14) i Zaza (10). L’uruguaià, a més, és el millor anotador amb el cap del campionat –cinc dianes- i Montilivi l’ha vist marcar en cinc partits consecutius. A Ipurua intentarà allargar la dinàmica per mantenir el somriure d’un il·lusionat Girona.