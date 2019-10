Gal·les supera França per un punt i jugarà la semifinal del Mundial de rugbi (20-19)

El país de Gal·les ha aconseguit classificar-se per les semifinals del mundial de rugbi després de derrotar per 20-19 França en un partit molt dur decidit en els últims minuts. Gal·les era favorita, però ha suat de valent contra els francesos, que dominaven el partit al descans.

El segona línia Sebastien Vahaamahina ha posat per davant els francesos ja de sortida, als quatre minuts (0-5). Alliberats de pressió, el XV del Gall ha tornat a carregar amb una bonica jugada culminada per Charles Ollivon (m.8, 0-10), amb conversió reeixida de Ntamack.

Però Gal·les ha reaccionat i, en el minut 12, l'ala Aaron Wainwright ha aprofitat una errada de la defensa francesa per anotar (5-12). L'obertura Dan Biggard ha sumat els dos punts addicionals. Biggar, amb un xut a pals, ha reduït les distàncies (9-12) altra vegada. França ha aconseguit un nou assaig gràcies a Virimi Vakatawa (m.31, 10-17), amb conversió de Ntamack.

Poc després de l'inici de la segona part, França s'ha quedat amb un home menys. Vahaamahina, autor del primer assaig, ha sigut expulsat amb targeta vermella per haver agafat pel coll Wainwright i rematat l'agressió amb un cop de colze a la mandíbula. Biggar, amb un xut a pals, ha començat la remuntada gal·lesa (13-19), tot i que l'assaig guanyador no ha arribat fins al minut 74 (20-19). França no ha aconseguit acostar-se a la zona de marca rival, i Gal·les jugarà la semifinal per tercer cop, després dels anys 1987 i 2011. Amb aquesta victòria, Gal·les s'enfrontarà el cap de setmana que ve a Sud-àfrica.