Primer triomf de la temporada del València (0-1)

Primer triomf del València a la Lliga, gràcies a un solitari gol de Gameiro a Anoeta. L'equip de Marcelino, després de cinc empats i una derrota, ha aconseguit imposar-se a una Reial Societat que ha començat millor, però no ha pogut recuperar el control un cop ha marcat Gameiro.

Just abans de jugar contra el Manchester United, el València ha aconseguit un triomf vital. Tots dos equips han presentat novetats en les seves alineacions, com l'entrada de Moyá, Illarramendi, Willian Josep o Navas en l'onze inicial en la Reial i les absències al València, pensant en Champions, d'homes importants com Rodrigo o Gonçalo Guedes.

La Reial ha perdonat l'empat abans del descans en un servei de córner culminat de cap per Aritz, la pilota semblava ja dins però Neto, en una estirada de reflexos, ha evitat el gol. A la segona part, la defensa valencianista ha aturat els atacs d'una Reial sense esma.