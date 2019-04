Tot el que vols saber sobre les flors de camp de Catalunya

Ha arribat la primavera, i amb ella podem gaudir d’un ampli ventall de flors. Però la gran varietat i les similituds que presenten entre elles sovint poden donar lloc a confusions entre espècies. Però el cap de setmana vinent, gràcies a l’ARA, els curiosos i amants de la natura acabareu amb els vostres dubtes, ja que podreu aconseguir la miniguia dedicada a les flors de camp, marges i vores de Catalunya. Amb la voluntat de ser una eina fàcil de consultar i transportar, es podrà comprar per 5 euros juntament amb el diari. Serà el setè exemplar de la col·lecció de miniguies oferta amb l’ARA.

Les flors, que atrauen insectes predadors i pol·linitzadors, molt sovint estan subjectes a motivacions productivistes dels agricultors, que a través dels herbicides poden reduir el seu creixement en els paisatges agraris. Tanmateix, algunes flors recopilades a la miniguia tenen usos culinaris i medicinals, des de les fulles picants de la ravenissa blanca fins a les propietats antioxidants de la cargola cicutària.

Editada per Cossetània, la guia l’han elaborat amb molta cura dos experts en la matèria. Els textos són de Llorenç Sáez Goñalons, botànic i professor titular de producció vegetal de la unitat de botànica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Goñalons ha col·laborat amb la publicació Flora ibérica i ha escrit cinc llibres divulgatius sobre botànica. D’altra banda, les il·lustracions són de Toni Llobet, artista i naturalista, autor de materials de divulgació i educació ambiental en múltiples formats. A més, Llobet és el creador de Guies de fauna i flora de Catalunya.

Les flors són un grup divers i interessant; per aquest motiu, la miniguia ha recopilat 101 flors del nostre territori. Amb l’objectiu d’acostar la botànica a un gran públic, la informació recollida ve acompanyada d’icones amb informació diversa. Així, la guia facilita la localització i temporalitat de les espècies, que s’identifiquen amb el nom científic i el seu nom popular també en castellà i anglès. A més, està feta amb paper plastificat desplegable perquè us acompanyi de manera còmoda i resistent.

Les flors silvestres escollides són les més vistoses i freqüents de trobar en el camp o els camins de fora vila. Així, les il·lustracions representen detalladament l’aparença física de cada espècie, per tal que les pugueu reconèixer fàcilment. D’altra banda, els petits textos descriptius us acostaran a les seves particularitats, des de les olors fins a les curiositats més diverses.

Setmana florejada

A partir de demà i fins dissabte que ve, la secció d’Estils del diari publicarà set reportatges sobre les flors per anar fent boca abans de la publicació de la miniguia. Així, els lectors podran descobrir cada dia un article diferent sobre aquest tema. En el primer reportatge explicarem com les flors ens poden donar molta informació sobre el tipus de terreny on viuen i que, per tant, són una manera de conèixer millor el sòl que habiten. També parlarem sobre la Xarxa de Custòdia del Territori, que està organitzant per al cap de setmana vinent una sèrie de sortides per anar a conèixer diferents tipus de flors. Parlarem de l’ús de les flors en la gastronomia amb un article en clau culinària i analitzarem la seva relació -problemàtica- amb els herbicides més habituals en els cultius. A més, publicarem un reportatge sobre la importància de les flors a la història de l’art i com han servit d’inspiració a multitud d’artistes. I, amb motiu de la diada de Sant Jordi i de Girona, Temps de Flors, parlarem de les flors com a l’element festiu tradicional.