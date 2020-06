Hotel Spa Mas de Torrent: Una masia del segle XVIII per estrenar a la Costa Brava

Passejant per la Toscana se solen tenir bones idees. O, si més no, tens una visió molt clara del que és la bona vida. Així comença l’aventura d’aquest hotel, Mas de Torrent. Fa més de 30 anys la família Figueras va tornar d’un viatge a la Provença i la Toscana i va reconvertir una masia del segle XVIII en un hotel. Tot el savoir faire i els secrets de la dolce vita convivint a la Costa Brava. Després de dècades sent un dels referents del luxe a Catalunya, l’hotel ha fet un salt endavant i s’ha renovat de dalt a baix de la mà del barceloní Pau Guardans i Cambó, hotelier d’Único Hotels, que l’ha posat al dia amb una màxima que és una declaració d’intencions i que descriu perfectament el lloc: “El luxe del que és senzill, de les coses ben fetes sense artificis”. Sense artificis però sense renunciar a res no fa ni una setmana que ha tornat a obrir i disposa de 39 suites (algunes amb piscina privada), piscina comunitària interior i exterior, jardins, spa exclusiu per als clients, gimnàs, sessions de ioga gratuïtes, tallers oferts per artesans de la zona, pista de tenis, pàdel, circuits per córrer o anar amb bicicleta i, last but not least, un magnífic restaurant.

El biestrellat xef Ramon Freixa ha assumit la direcció gastronòmica del restaurant, on combina la cuina empordanesa amb la creativitat i, per qui ho vulgui, la salut: ha creat un menú diari que sigui deliciós i que no superi les 1.500 calories al dia entre l’esmorzar, el dinar i el sopar. Si el que us interessa és el beure, la bodega té més de 700 referències i Manel Vehí firma una carta de còctels en què versiona els combinats clàssics i en proposa d’atrevits. De fet, aquesta és la barreja del mateix hotel: la tradició i la modernitat en la seva justa mesura. És un mas amb anys d’història però també és un hotel del segle XXI que compta amb carregador per a cotxes elèctrics.