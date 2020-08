Noguera Mar Hotel: El llegat d’un somni fet realitat a la costa de Dénia

El Noguera Mar Hotel és en una zona amb moltíssims hotels, molts dels quals immensos i de grans cadenes. Però, entre tota l’oferta, aquest allotjament destaca per tres motius: no necessita l’opulència d’altres llocs perquè el luxe ja te’l dona el mar que tens davant dels nassos, és un hotel petitó i ben gestionat per la família que el va obrir fa més de 70 anys i té una història molt bonica. Actualment, l’Anna Betlem Castellano és la tercera generació que dirigeix el que va ser el somni dels seus avis. Va començar sent una barraca al costat de la caseta familiar on, vora el mar, la seva àvia Rosa feia paelles i cuinava el peix fresc que pescava el seu avi Juanito, que tenia una forta inclinació a convidar la resta de companys i amics. Tenien tants dies gent a sopar que la Rosa un dia va dir que començaria a cobrar. La idea era bona, però no tenien diners per fer la inversió. Així que van passar uns anys a França fins que van poder tornar i obrir l’hotel i restaurant. I fins avui. L’hotel s’ha anat reformant però conserva l’essència i la il·lusió de rebre gent.

El restaurant, que té una de les millors terrasses de Dénia, ofereix arrossos, tapes marineres, gamba de Dénia i peix a la brasa. Si t’hi allotges, et faran preus especials per poder gaudir d’un gran àpat mentre es pon el sol.

Les habitacions són lluminoses i amb vistes, i hi pots portar el gos. A més, l’establiment és Ciclying friendly, és a dir que ofereix tots els serveis necessaris per als ciclistes. Com un bon esmorzar. Com que no poden oferir el clàssic bufet per la normativa sanitària, han creat una carta d’esmorzars que serveixen a taula. Com per exemple el que anomenen Esmorzar Terreta Estil: entrepà blanc i negre (llonganissa i botifarra negra) o truita de patates, salmorra, amanida de tomàquet, ceba tendra i olives trencades, cacauets i tramussos, canya i cafè. I que comenci el dia.