Us proposem 10 plans per a aquest cap de setmana

Fira de la Candelera

Molins de Rei. Del 31 de gener al 2 de febrer

Torna una de les fires més sonades i emblemàtiques, la Candelera, que fa 169 anys que se celebra. Del 31 de gener al 2 de febrer, el municipi del Baix Llobregat es convertirà en un gran aparador de la cultura tradicional catalana, amb l'agricultura com a fil conductor, però amb parades i activitats per a tots els gustos.

651x366 Una edició anterior de la fira / CANDELERA.CAT Una edició anterior de la fira / CANDELERA.CAT

Palo Alto Market

Barcelona. 1 i 2 de febrer

Arriba una nova edició del mercat més 'hiptser' de Barcelona, que aquest cap de setmana aposta pels joves creatius, més enllà de gèneres i estils, que arriben amb propostes de moda, música, disseny i complements. Hi trobareu, com sempre, propostes musicals, la millor gastronomia en forma de food trucks i un espai perquè aquests joves mostrin el seu treball, des de roba fins a joies passant per sabates veganes o cosmètica natural.

651x366 Una de les divereses parades de menjar que hi ha / PALO MARKET FEST Una de les divereses parades de menjar que hi ha / PALO MARKET FEST

Xatonada popular del Vendrell

El Vendrell. 2 de febrer

Hi ha fins a cinc maneres diferents de cuinar el xató, l’amanida típica dels mesos d’hivern tradicional de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Una d’aquestes maneres és la del Vendrell, que aquest diumenge celebra una xatonada popular on es repartiran més de 2.000 racions de xató, amb les quals volen reivindicar la seva recepta, amb els millors productes de la mar i de l’horta.

651x366 Diversos plats de xató Diversos plats de xató

Trinxat al plat

Puigcerdà. Fins al 29 de febrer

Aquest plat típic de la Cerdanya amb verdura i cansalada té molts seguidors i per això durant quatre setmanes a Puigcerdà es podran degustar, tant de menú com de carta, els millors plats de trinxat elaborats pels restaurants de la vila que formen part de la XXIV Festa del Trinxat.

651x366 Un plat de trinxat / GETTY Un plat de trinxat / GETTY

Saló Playmobil

Barcelona. 1 i 2 de febrer

Els amants de les clàssiques figuretes de Playmobil teniu una cita aquest cap de setmana a les Cotxeres de Sants, on s'instal·larà la cinquena edició d'aquest saló pensat per a petits i grans. Hi haurà activitats i exposicions de diorames espectaculars així com diferents punts de venda.

651x366 Els Playmobil seran els protagonsites de la cita Els Playmobil seran els protagonsites de la cita

Garoinada de Palafrugell

Palafrugell. Fins a l'1 d'abril

Torna aquesta campanya gastronòmica que té com a protagonistes les garoines o eriçons de mar, que ara estan en el seu millor moment. Enguany, diferents restaurants de Palafrugell proposen un menú compost per un entrant de garoines, un plat principal de calamars farcits o un plat alternatiu, i unes postres de xocolata.

651x366 Un grapat d'eriçons de mar / PIXABAY Un grapat d'eriçons de mar / PIXABAY

Mercats Món Empordà

Rupià. 1 de febrer

Cada cap de setmana, en tres pobles de l'Empordà (Rupià, Corçà i Torroella de Montgrí) teniu l'oportunitat de comprar directament als productors tot tipus de productes de proximitat, ecològics i de qualitat. A part, també podeu assistir a xerrades o tallers i gaudir de la música. Aquest cap de setmana el mercat serà a Rupià.

41a Marxa Beret

Naut Aran. 2 de febrer

A l'estació d'esquí de Baqueira Beret té lloc la Marxa Beret, que enguany celebra la seva 41a edició en un bon moment, ja que l'any passat va comptar amb més de 1.000 participants. La marxa proposa dos recorreguts: un de 42,21 km i un altre de més curt, de 10 km, ideal per als amants de l'esquí nòrdic.

Fleadonia

Barcelona. 2 de febrer

Roba de segona mà, accessoris, peces de disseny i tota mena de tresors. Tot això i més ho podreu trobar al Fleadonia, el mercat de segona mà del Raval, que sempre ve acompanyat de música, molta animació i vermut per a tots els assistents.

651x366 Una edició anterior del mercat / FLEA Una edició anterior del mercat / FLEA

Vermood Market

Vilanova i la Geltrú. 2 de febrer

Torna el mercat vintage a Vilanova i la Geltrú, que se celebra cada diumenge. El mercat té parades de roba, d'accessoris, de llibres i de música, i se celebra a la Daurada, un espai privilegiat, famós per la gastronomia i la música, que nodriran també la cita.