Beneïdes aromàtiques

Oloroses, saboroses, saludables, vistoses. Ho tenen tot i això fa que sigui imprescindible tenir-ne a casa. Són les aromàtiques, que podem fer créixer en qualsevol racó.

El món de les aromàtiques és molt divers, ja que hi ha plantes amb característiques i necessitats molt diferents. A algunes, com les mentes, els agrada l’aigua i la humitat, mentre que altres, com el romaní o l’espígol, s’adapten molt bé a la sequera i no volen gaire humitat. A més, hi ha plantes que són exigents a l’hora de demanar adobs, com l’alfàbrega, i d’altres molt resistents que no demanen gaire atenció, com el marduix. En tot cas, el més important és que les plantes tinguin un bon drenatge (us anirà bé col·locar grava a la part inferior del test) perquè l’aigua pugui sortir en cas de tenir-ne un excés. A l’hivern podeu regar les plantes dues o tres vegades a la setmana, i a l’estiu, cada dia en poca quantitat.

El consell ¿Sabeu que tenir aromàtiques dins de casa us ajudarà a renovar-ne l’aire? A més, algunes, com la menta o l’alfàbrega, repel·leixen els insectes i els pugons

Aquesta variabilitat farà que sigui molt fàcil que adapteu algunes varietats a les condicions de diferents racons de casa vostra. Per exemple, si al vostre balcó no hi toca gaire el sol, podeu optar per alguna varietat de menta o per plantar cibulet, plantes que demanen humitat i poc sol directe. Si, en canvi, la vostra terrassa o balcó rep moltes hores de sol directe, millor que opteu per plantar romaní, camamilla o espígol.

Les aromàtiques tampoc no demanen testos gaire grossos, tot i que si els doneu espai creixeran de forma considerable. Això us permetrà optar per la varietat i, a partir d’una taula de cultiu o amb diversos testos de format petit-mitjà, podeu crear el vostre propi jardí d’aromàtiques. Una opció que enriquirà la vostra cuina i que serà un regal per a la vista i l’olfacte!