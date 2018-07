Cher llançarà un disc d’Abba després de la pel·lícula

Cher, que coprotagonitza la seqüela del film Mamma mia!, que homenatja la música d’Abba, ha anunciat que llançarà un àlbum amb versions de cançons de la llegendària banda sueca. En una entrevista a la NBC durant la promoció de Mamma mia! Here we go again, la cantant i actriu de 72 anys va dir que la inspiració per al disc va sorgir quan va cantar una de les cançons més emblemàtiques del quartet.

“Després de fer la cançó Fernando vaig pensar que seria molt divertit fer un disc amb cançons d’Abba, així que el vaig fer”, va explicar. “No és el que penses quan penses en Abba, perquè ho vaig fer d’una altra manera”, va avançar la icona pop nord-americana sense concretar més ni donar la data de llançament.

Cher va gaudir d’un rellançament de la seva carrera als 90 i ostenta el rècord de pausa més llarga entre dos números 1 a la llista d’èxits dels Estats Units, ja que van passar 25 anys entre dos hits seus.

A la pel·lícula, Cher encarna la mare de la Donna, el personatge de Meryl Streep. El film ha liderat la taquilla espanyola aquest cap de setmana amb 1,8 milions d’euros de recaptació.

Turner i Jonas se sumen a la tendència de tatuar-se en parella

La jove parella que formen l’actriu de Joc de trons Sophie Turner i el cantant Joe Jonas s’ha sumat a la nova tendència de molts famosos de visitar el tatuador en parella. En el seu cas, han acudit a Mr. K, un dels més aclamats de Nova York, que ha tatuat altres estrelles com ara Rita Ora o Brooklyn Beckham.

Però anar plegats no vol dir fer-se el mateix tatuatge. L’actriu que dona vida a Sansa Stark a la citada sèrie ha optat per tatuar-se al dit petit la inicial del nom del seu avi, al qual considera el seu “heroi” i al qual no vol oblidar. Ell, en canvi, s’ha tatuat un segell de l’any que va néixer el seu pare i hi ha afegit la cara del progenitor a dins.

D’aquesta manera, els dos tatuatges queden com un record de parella, però no tenen res a veure l’un amb l’altre a simple vista. És a dir, en cas de ruptura, no és tan obligatori haver de tornar al tatuador perquè te l’esborrin o perquè te’n facin un a sobre.

Marta Ortega s’emociona recordant el seu mestre

Marta Ortega, la filla petita d’Amancio Ortega, va ser al Concurs Internacional de Salts de Casas Novas, a Arteixo, Galícia. Acompanyada pels seus pares, el seu fill i el seu futur marit, Ortega es va poder veure molt emocionada al final del torneig, quan es va projectar un vídeo en homenatge al genet Tino Torres, els familiars del qual eren allà. Torres va acompanyar Ortega durant els seus primers anys de competició hípica.