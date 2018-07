Compte enrere per a la gran boda de la moda

Després d’un cap de setmana intens pel que fa a casaments a casa nostra amb els enllaços de Kimbal Musk, Santi Vila i l’actor Carles Francino, el cap de setmana que ve també es presenta carregat en aquest sector. Això sí, lluny de Catalunya.

Els afortunats en aquesta ocasió seran Bee Shaffer i Francesco Carrozzini, dos noms que potser no els diran res així d’entrada però que són absolutament indispensables dins del món de la moda. Ella és la filla de l’editora de Vogue USA, la mítica Anna Wintour. Ell és el fill de la difunta editora de Vogue a Itàlia, Franca Sozzani, morta d’una malaltia no feta pública a finals del 2016.

Els fills d’aquestes dues grans dames de la moda, que van mantenir una gran amistat durant més de trenta anys lluny de l’enemistat o la competència que es podria imaginar que podria haver-hi, es coneixen des que van néixer. No obstant això, la relació entre ells va començar fa només un parell d’anys. Des de llavors han compartit discretament el seu amor entre Los Angeles i Nova York, ciutats on ell es guanya la vida com a fotògraf. Ella treballa com a productora del programa de televisió Late night with Seth Meyers.

Una de les grans incògnites de la boda serà el vestit que elegirà Shaffer, que per ser filla de qui és té tota la indústria de la moda als seus peus. A les travesses, Chanel, Valentino, McQueen o Oscar de la Renta són les que tenen més números. L’enllaç serà dissabte a la mansió de la família d’ella a Long Island, un espai protegit de l’expectació que pot generar el casament.

La llista d’invitats es preveu de gran interès per a la premsa del cor. Els outfits dels influents assistents també poden crear tendències més enllà d’aquesta temporada.