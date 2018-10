Kehlani anuncia el seu embaràs

La cantautora nord-americana Kehlani ha anunciat a través de les xarxes socials que està embarassada de 4 mesos. "Sempre he sigut molt oberta amb tots vosaltres sobre les meves aventures i assoliments personals, però aquest ha sigut el més difícil d’ocultar", comença el seu missatge a Instagram, on anuncia que un dels seus somnis aviat es farà realitat: ser mare i formar una família.

"Em sento molt honrada de rebre aquest regal per part de l’esperit, el creador i un company increïble en qui confio", segueix la cantant, de 23 anys, sense revelar la identitat del pare. Finalment, Kehlani remarca que està molt il·lusionada per conèixer el seu futur fill i confessa que vol optar per fer un part natural a casa.