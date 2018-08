Majestuoses hortènsies

Roses, blanques, violetes, blaves... hortènsies de tots colors que donen al jardí un toc de majestuositat. Aquest popular arbust de flor pot arribar als 4 metres d’alçària si el plantem a terra recreant el seu hàbitat, però criat en test no acostuma a fer més d’un metre. L’hortènsia té una vida limitada a l’interior, però a l’exterior pot viure molt.

Les hortènsies floriran de principis d’abril a començaments de juny si les teniu a l’interior, i entre el juny i l’agost si són a l’exterior. És una planta força resistent i sabreu si li cal aigua perquè les fulles decauen. Tot i que és cert que reviuen de seguida quan es reguen, recordeu que no convé que passin massa set, ja que arribaria un moment en què ja no serien capaces de recuperar-se, de manera que controleu-ne el reg de manera regular. A l’estiu podeu submergir el test sencer en una galleda amb aigua cada dia, sobretot si hi veieu símptomes de pansiment. A l’hivern, n’hi haurà prou regant-les un cop cada 10 dies.

Necessiten llum abundant però no la llum del sol directa, ja que això les cremaria. Si veieu que les fulles es posen grogues és que no tenen prou llum. Pel que fa a les temperatures, toleren bé les que es mouen entre els 10 i els 20 graus. Per això, podeu optar per tenir-les dins de casa a l’hivern i treure-les a l’exterior quan arribi el bon temps.

Pel que fa a la poda, serà bo que deixeu que es panseixin les flors a la planta durant l’hivern, perquè així protegiran els brots nous. A mitjans de primavera es podrà fer una poda per eliminar els brots més durs. Si està molt atapeïda, podeu eliminar una quarta part de les branques més velles.

Finalment, tingueu present que és convenient replantar les hortènsies cada any quan són joves i menys sovint quan són adultes. Si les deixeu descansar en un lloc fresc durant l’hivern les podreu mantenir al test i fer-les florir l’any següent.