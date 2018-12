Marchesa tria Barcelona per presentar la seva col·lecció de vestits de núvia

Marchesa, una de les firmes de moda preferides per actrius i cantants com Viola Davis, Sofia Vergara, Scarlett Johansson o Cindy Crawford, ha escollit Barcelona per presentar la seva nova col·lecció de vestits de núvia. Ho farà a la Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2019 que amb aquest anunci consolida la seva vocació de convertir-se en una cita internacional de referència en el sector nupcial.

Marchesa és una firma que va néixer el 2004 de la mà de les dissenyadores britàniques Georgina Chapman i Keren Craig i en poc temps s'ha convertit en una firma imprescindible a la catifa vermella. Les dissenyadores han escollit Barcelona per presentar-hi la seva col·lecció Marchesa Bridal Couture Spring 2020 i una selecció de vestits de festa de la línia Ready To Wear, una desfilada que ja han anunciat que se celebrarà el 24 d'abril durant la Barcelona Bridal Night.

Chapman i Craig han confessat sentir-se "molt emocionades de ser a la Barcelona Bridal Fashion Week" i de tenir "l'oportunitat i l'honor" de revelar en exclusiva les seves creacions "de forma molt propera i directa".

Les dissenyadores de Marchesa Georgina Chapman i Keren Craig

Estermaria Laruccia, directora de BBFW, ha dit: "Amb la participació de Marchesa fem un pas endavant en el nostre compromís per la moda, el disseny i la creativitat d'impacte internacional, posicionant Barcelona novament com a centre de les mirades de tot el món". I ha afegit: "Poder compartir el nostre escenari amb Georgina i Keren representa no només una aposta per al món de la moda sinó també per dues dones protagonistes de la seva marca i la seva vida que, amb valor i determinació, segueixen desenvolupant un projecte amb gran futur. Dues professionals que amb els seus dissenys han sabut conjugar en clau actual la sensualitat i la fortalesa femenina".