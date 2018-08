Nick Carter, dels BackStreet Boys, acusat de violació

Nick Carter, membre de la banda musical Backstreet Boys, és investigat per l'oficina del fiscal de districte del comtat de Los Angeles, a Califòrnia, per una suposada violació, segons ha informat avui aquesta institució i recull l'agència Efe. El cas va ser presentat pel departament de policia de Santa Mònica després que es redactés un informe policial contra l'artista el febrer passat.

Les autoritats no han confirmat la identitat de la persona que va interposar la querella, però van especificar que el cas l'està supervisant el departament d'investigacions criminals. El novembre de l'any passat la cantant Melissa Schuman, exintegrant del conjunt Dream, va acusar públicament Carter d'haver-la violat. En una llarga i detallada publicació al seu blog, Schuman va assegurar que va ser violada per Carter quan ella tenia 18 anys i ell 22.

"Estic impactat i trist per les acusacions de Schuman. La Melissa no em va dir mai, quan vam estar junts o en qualsevol moment des de llavors, que el que vam fer no fos consentit", va dir llavors Carter en un comunicat adreçat a la revista 'People'. El cantant va explicar que sempre va ser "respectuós" i "comprensiu" amb ella, "tant personalment com professionalment" quan havien actuat o gravat un tema junts.