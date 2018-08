Scotland Yard, obligada a intervenir en una "disputa domèstica" entre Boris Becker i la seva exdona

Després de declarar-se en bancarrota, Boris Becker segueix passant mals moments per culpa del tempestuós divorci que està vivint amb la seva ex, Lilly Kerssenberg, amb qui va compartir nou anys de matrimoni. Tal com ha transcendit a través de diversos mitjans i ha confirmat Scotland Yard, la tarda de dimarts els ex van tenir una "disputa domèstica", com ha explicat la policia, que va requerir que diversos agents es personessin a la mansió que tots dos van compartir durant el seu matrimoni.

S'especula que el motiu de la presència policial va ser que l'excampió de Wimbledon volia impedir a Lilly entrar a la que va ser casa seva per emportar-se les seves coses. Boris estaria instal·lat a la casa amb un grup d'amics i familiars per evitar que la seva exdona pugui entrar a la propietat, ubicada a Londres i valorada en 5 milions de lliures. Finalment, però, l'exmodel va aconseguir accedir al domicili –del qual va marxar juntament amb Amadeu, el fill de vuit anys que comparteix amb Becker–, i allà hi va viure alguns moments de tensió que van fer que Scotland Yard acabés acudint a la casa.

Segons haurien explicat amics de l'exmodel a alguns mitjans britànics, a la casa "amics i familiars de Becker la van tancar a la cuina i després van bloquejar la camioneta on pensava carregar les seves possessions". De fet, el més possible és que ella truqués a la policia des de dins de la casa per defensar-se d'aquella situació, ja que alguns mitjans han publicat tota una sèrie de fotografies d'ella envoltada d'agents mentre el personal encarregat de la mudança carregava les seves coses a una camioneta.

El dia 11 de juliol l'exparella ja va protagonitzar una altra baralla en la qual també va necessitar presència policial. La vida de Boris ha estat envoltada de polèmica per les seves relacions amb les dones. El més conegut de tots va ser l'escàndol que va saltar després de conèixer que havia tingut una filla, Anna Ermakowa, fruit d'una relació extramatrimonial durant el seu primer matrimoni, amb Barbara Feltus.