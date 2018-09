El dissenyador Josep Font abandona Delpozo

260x366 Josep Font / DELPOZO Josep Font / DELPOZO

Josep Font ha deixat de ser el director creatiu de la marca de moda Delpozo, un càrrec que havia ocupat durant els últims sis anys i des del qual ha sigut el màxim responsable del rellançament de la firma i de convertir-la en una de les més reconegudes a nivell internacional. Actrius com Keira Knightley, Hilary Swank o Cate Blanchett, entre moltes altres, han lluït creacions de Delpozo en diversos actes durant els últims anys, i també la reina Letícia o la primera dama dels Estats Units, Melania Trump, han portat vestits seus.

"Gràcies a Delpozo per aquests sis anys meravellosos. M'he sentit com en una família i estic molt orgullós del que hem fet junts", ha escrit Font al seu perfil d'Instagram per acomiadar-se de la marca que el va fitxar el març del 2012. "Gràcies, Josep Font, per sis anys extraordinaris de visió creativa i per formar part de la història de Delpozo", li ha respost la firma a través de la mateixa xarxa social.

En un comunicat signat conjuntament amb el dissenyador, Pedro Trólez, president del grup Perfumes y Diseño, propietari de la marca Delpozo, subratlla que Font ha sigut "una figura clau per al rellançament" de la firma. "En aquests sis anys ha contribuït a rejovenir la marca i a continuar el llegat del Jesús [del Pozo], el seu fundador. Té una capacitat extraordinària de mesclar colors, textures i volums, convertint-los en col·leccions delicades i femenines", afegeix Trólez.

Font, nascut a Santa Perpètua de Mogoda el 1964, va debutar en el món de la moda amb la seva pròpia firma durant els anys 80 i va arribar a Delpozo el març del 2012, mesos després de la mort del fundador de la casa, el madrileny Jesús del Pozo, desaparegut l'agost del 2011. Una de les seves primeres decisions va ser canviar el nom de la firma (fins llavors anomenada Jesús del Pozo), amb la voluntat de donar-li un nou impuls a nivell internacional. Només un any després, la nova marca Delpozo ja desfilava a Nova York, on va estar fins al 2017. Aquest any s'ha traslladat a Londres.

"En morir Jesús del Pozo, la marca havia quedat gairebé anul·lada, neutralitzada. Font li va donar una embranzida molt important, i ja la presentació de la primera col·lecció, a Madrid [l'estiu del 2012] va ser espectacular", recorda, en declaracions a l'ARA, el crític de moda Josep Casamartina, i afegeix: "Després ho va projectar a Nova York d'una manera indiscutible". "És un tema de talent: o se'n té o no se'n té, i ell en té molt", remarca Casamartina, que parla de Font com d'un cas "excepcional", ja que després d'un enfrontament amb la seva sòcia, que es va quedar amb la marca que porta el seu nom, "va continuar la seva trajectòria d'una manera fluïda i coherent".

"Vull agrair personalment al Pedro [Trólez] que cregués en mi per rellançar una casa tan icònica com Delpozo", diu el dissenyador en el comunicat. L'anunci de la seva marxa ha agafat per sorpresa, especialment tenint en compte que fa només vuit dies, el 16 de setembre, Font va presentar la seva última col·lecció per a Delpozo a la London Fashion Week.

L'any 2015 Josep Font va ser distingit amb el Premio Nacional de disseny de moda, que atorga el ministeri de Cultura, per "la seva capacitat de reinventar-se, visible en el desenvolupament del nou concepte de 'prêt-à-couture', a cavall de l'alta costura i el prêt-à-porter, que recupera l'excel·lència de les tècniques artesanals espanyoles adaptant-les al patrimoni més contemporani". Segons Casamartina, l'estil de Font "ha anat evolucionant", des d'unes propostes inicials "molt austeres" fins arribar a desplegar "un univers propi bastant particular amb una combinació de colors molt seva".

De moment Delpozo no ha anunciat qui agafarà el relleu de Font al capdavant de la marca, però té previst fer-ho públic durant els pròxims dies. L'altra gran incògnita és saber quin serà el nou destí del dissenyador català.