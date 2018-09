La filla gran de Steve Jobs carrega contra el seu pare

La filla gran de Steve Jobs, Lisa Brennan-Jobs, ha tornat a l'actualitat per fer públiques algunes dades íntimes sobre la vida del seu difunt pare, amb el qual sempre va tenir una relació poc fluïda. En una entrevista a ' The New York Times', Brennan-Jobs ha explicat que el fundador d'Apple l'obligava a quedar-se a l'habitació mentre ell protagonitzava escenes íntimes amb la seva parella i madrastra de Lisa. Un espectacle completament innecessari per a ella llavors, que només tenia 9 anys. Segons el seu relat –que forma part del llibre de memòries sobre Steve Jobs escrit per ella, 'Small fry'–, Jobs acariciava els pits de la seva parella i li feia petons mentre la nena era al davant. "Queda't aquí, tenim un moment familiar, és important que intentis formar part d'aquesta família", recorda Brennan, que actualment és periodista, que li deia els seu pare.

Un altre dels moments que recull Brennan-Jobs al llibre és aquell en què Steve Jobs, ja malalt, li va dir que feia olor de vàter. Un improperi que tant li hauria pogut dir a ella com a algun dels seus nòvios, als quals Jobs sempre posava en ridícul, segons el testimoni de la filla. Tampoc era més simpàtic amb la seva família, ja que a una cosina de Brennan li hauria dit una vegada davant de tota la família: "Alguna vegada has pensat sobre quina veu més espantosa que tens? Hauries de considerar realment què és el que no funciona i intentar arreglar-ho".

A nivell econòmic, la periodista explica que el seu pare no li va donar mai diners en excés, cosa que en aquell moment li va generar algunes tensions, però que avui dia comprèn que només era per ensenyar-li que els diners podien fer-li també molt de mal. De fet, en aquest sentit, diu que puntualment l'obligava a passar fred per inculcar-li valors i ensenyar-li com vivien altres persones.

Jobs va negar la paternitat de la seva filla durant 7 anys, durant els quals Chrisann Brennan va tirar sola amb la criatura gràcies a ajudes socials. L'empresari tenia llavors 23 anys. Finalment Jobs va reconèixer-la i, en morir, li va llegar diversos milions de dòlars.