La moda de bany demana pas en la primera jornada del 080

La moda de bany vol deixar de formar part de la segona divisió del món de la moda i demana pas, amb mèrits propis, per col·locar-se a primera línia. Així ha quedat clar aquest dilluns en la primera jornada del 080 Barcelona Fashion, que ha inaugurat un nou espai a la platja de la Barceloneta dedicat, precisament, a la moda de bany.

La marca Como un Pez en el Agua ha sigut l'encarregada d'inaugurar la 22a edició d'aquesta cita amb la moda catalana amb la col·lecció Splashdance!, que combina els biquinis i els banyadors amb vestits, faldilles i pantalons. La seva dissenyadora, Raquel Pérez, que va fundar aquesta marca el 2010 amb Sandra Puig, explicava que amb aquesta col·lecció es vol reivindicar la moda de bany, "que va molt més enllà dels banyadors de piscina i que són peces que també concebem per anar pel carrer". I és que la frontera que històricament havia separat la moda de bany del carrer s'ha trencat, i ara els dissenyadors de bany fan roba de carrer i alhora aposten pels banyadors com a complements de faldilles i pantalons, tal com s'ha pogut veure aquest matí. Como un Pez en el Agua ha presentat peces inspirades en el ball, amb un punt vuitanter i aires tropicals, ja que les peces estan plenes de volants i estampats. "És una col·lecció que emana diversió", deia Pérez al final de la desfilada.

Art i esport, junts

Guillermina Baeza, decana de la moda de bany, ha sigut la següent a pujar a la passarel·la amb una col·lecció que s'inspira en l'esport i l'art. "Són dues tendències que tindran molta força l'estiu vinent, i per això hi hem apostat molt", explicava Belen Baeza, filla de la dissenyadora. "L'art el trobem en els estampats dels vestits de bany, que són com pintures, i l'esport, en canvi, el trobem en els patrons, els teixits i les textures en una barreja molt potent", afegia Baeza. La dissenyadora apunta que "sens dubte la peça estrella de l'estiu és el banyador", que fa temps que s'ha tret de sobre l'estigma de ser una opció avorrida, conservadora i sense gràcia. "Ara el banyador és sexi i molt potent, i les vendes s'estan disparant en els últims anys", ha comentat Baeza, que en aquesta col·lecció també ha presentat peces per a tot el dia i "fins i tot de nit", ja que per a ella la roba de bany "és molt més que un accessori".

Inauguració oficial

La inauguració oficial del 080 Barcelona Fashion ha sigut poc abans de les 16 h de la mà del gerent del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, Miquel Rodríguez, i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que ha recordat que "el tèxtil i la moda estan al nostre ADN". Chacón ha subratllat que el sector "s'enfronta ara a grans reptes i canvis com les vendes online, els canvis d'hàbits dels consumidors i la transformació del model productiu tradicional", i també ha animat els consumidors a ser més conscients de l'origen del que comprem i a "prioritzar el consum a empreses locals i sostenibles". També ha volgut destacar la importància de la internacionalització, i en aquest sentit ha lamentat que "moltes pimes es quedin a la frontera del 30% dedicat a la internacionalització". "No pot ser, hem de fer aquest percentatge més alt", ha subratllat.