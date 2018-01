La moda exhibeix el seu vessant més comercial

“Això m’ho posaria”. “Aquest jersei el veig per a mi, però en un tall més curt”. “Això em sona d’haver-ho vist en alguna botiga”. Són alguns dels comentaris anònims que se senten en el murmuri posterior a cada desfilada. La tercera jornada del 080 Barcelona Fashion la protagonitzen algunes de les marques consolidades dins i fora del sector tèxtil català:Lola Casademunt, Punto Blanco, Escorpion, Torras, Wom&Now i Naulover. Les propostes exhibides -amb l’excepció del dissenyador Miquel Suay- no sorprenen especialment a nivell d’experimentació, però sí que reuneixen un component comercial que connecta amb el consumidor més immediat. De fet, aquesta és la principal missió: el consum.

Escorpion és la primera que s’ha avançat per presentar la col·lecció d’aquesta primavera. És una de les tres propostes ready to wear d’aquesta edició de la passarel·la catalana, juntament amb Bóboli i Custo Barcelona. “A la desfilada hi assisteixen clients i compradors de la marca, i els oferim d’una manera bonica les peces de la pròxima col·lecció”, explica Sybille Horaist, directora creativa de la firma. Precisament, la proposta Feel vol connectar a través de les emocions i els sentiments. “És molt important avançar-se als desitjos dels consumidors i fer-ho de la manera més ràpida possible per no perdre la compra”, afegeix la Sybille. La desfilada compta amb l’estilisme de Jaume Vidiella, que ha fet un gir a la col·lecció comercial. Colors vibrants, fantasies geomètriques i unes quantes flors estampades en un mateix look conformen una proposta optimista i vital.

També s’aprecien alguns canvis a la firma Naulover, amb la introducció d’una visió més juvenil dins l’empresa familiar. Paula Noguera s’ha incorporat com a cap de disseny i representa la tercera generació d’un negoci en expansió en el 60è aniversari: “Hem treballat plegades com a mare i filla en aquesta primera col·lecció conjunta per captar públics més joves”, diu Carme Noguera, la propietària. Han renovat algunes siluetes arriscant en la recerca de nous patrons i teixits. Així, La Seducció reinterpreta els tapissos flamencs del segle XV i exhibeix propostes molt femenines amb tons suaus. Destaquen els estampats florals i jacquards a quadres amb teixits com la llana i la seda.

Les firmes Lola Casademunt i Wom&Now també han exhibit propostes femenines ben variades, en les quals l’element principal és la comercialitat amb dissenys digeribles que entren a cop d’ull. Les dues propostes exalten el power dressing : la roba que dona autoritat en l’àmbit professional. Lola Casademunt s’inspira en l’Hermitage de Sant Petersburg per transmetre la riquesa de l’Imperi Rus, amb estampats florals i teixits sumptuosos com el vellut. Les propostes de Wom&Now vesteixen les dones executives amb uniformes sofisticats que combinen la riquesa del pèl i el punt amb faldilles amb plecs i vestits amb vol.

Els homes pictòrics de Suay

La nota més original del 080 l’ha donat Miquel Suay amb un projecte creatiu que uneix dos mons artístics contrastats que han inspirat el dissenyador valencià. D’una banda, es reflecteix l’obra expressionista i abstracta de Robert Motherwell amb motius geomètrics presents en abrics oversize, teixits estampats de cotó que recorden les textures dels llenços i colors primaris en jerseis de coll alt que destaquen sobre les tonalitats neutres, el blanc i el negre. De l’altra, el dissenyador revela una faceta més ornamental inspirant-se en els sostres barrocs de l’església de Sant Nicolau de València, coneguda com “la Capella Sixtina valenciana”. A la passarel·la ho ha traduït amb peces plenes d’insercions de teixit en jacquard i brocats amb fils metal·litzats que li donen un aire opulent sense abandonar l’estil casual. “És una proposta sofisticada i alhora còmoda per a l’home avantguardista. Vull que el luxe estigui equilibrat”, matisa. Al front row hi havia rostres coneguts de la política catalana: l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, acompanyada per Marcela Topor, esposa de Carles Puigdemont.

Qui també va presentar col·lecció masculina ahir va ser Torras, amb propostes urbanes d’estil clàssic. I, per acabar, la roba íntima va tenir el seu espai amb Punto Blanco, amb una col·lecció que reflexiona sobre la fragilitat del nostre ecosistema, missatge que es palpa amb el contrast d’elements urbans i d’altres que fan referència a la natura. L’estampat còsmic present en samarretes i malles és un homenatge al nostre planeta.