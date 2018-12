Una model afirma que va tenir una relació amb Woody Allen quan era menor

Era el 1976 quan la model Babi Christina Engelhardt, que aleshores tenia 16 anys, va iniciar una història d’amor amb el director de cinema Woody Allen, de 41 anys. Una relació que va durar fins al 1984 i que podria haver estat una de les experiències en què es va inspirar el cineasta per fer la pel·lícula ‘Manhattan’ (1979). O almenys això assegura Engelhardt, que ho acaba d’explicar en una entrevista a la revista ‘Hollywood Reporter’.

Segons relata la model, que ara té 59 anys, és divorciada i mare de dues filles universitàries, tot va començar en un restaurant de Nova York, quan va veure el cèlebre cineasta i li va deixar una nota amb el seu telèfon. Poc després, Allen la va trucar per convidar-la al seu apartament, a la Cinquena Avinguda. Allà van iniciar una relació en què, segons la model, el cineasta posava totes les condicions: només es podien veure al seu apartament, on la duia a una habitació amb vistes a Central Park, tot i que les persianes sempre estaven abaixades.

Un any després d’iniciar aquestes cites, Engelhardt relata com Allen va començar a afegir "joves boniques" a les seves trobades. I no va ser fins quatre anys més tard que el director li va presentar la seva nova parella: Mia Farrow. L’actriu era 14 anys més gran que Engelhardt, però assegura que tots tres van arribar a tenir una sèrie de trobades sexuals.

In 1976, 16-year-old model Babi Christina Engelhardt embarked on a hidden 8 year affair with Woody Allen. Now, amid the #MeToo reckoning and Allen’s personal scandals, she looks back with mixed emotions on their relationship and its unequal dynamic https://t.co/GHiLjheOuR — Hollywood Reporter (@THR) December 17, 2018

"Encara estic impressionada amb ell com a artista. Com va jugar amb els personatges a les seves pel·lícules i com va jugar amb mi", admet Engelhardt durant l’entrevista. Tot i això, davant del moviment #MeToo es nega a atacar Allen. "És quasi com si ara s’esperés que el destrossi", comenta la model, que aclareix: "El que m’ha fet parlar és que vaig pensar que podria oferir una perspectiva". Engelhardt considera que no està atacant el cineasta, sinó que està parlant de la seva història d’amor. "Això em va fer ser qui soc. No me’n penedeixo".