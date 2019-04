Adele se separa després de set anys de relació

Després de més de set anys de relació, Adele i el seu marit, Simon Konecki, s'han separat, segons han confirmat els representants de la cantant a través d'un comunicat. La parella, que va començar a sortir a finals del 2011 i es va casar el 2016, té un fill, Angelo, nascut el 19 d'octubre del 2012. En el comunicat difós pels representants s'indica que tots dos "estan compromesos a criar junts amb amor el seu fill".

Adele i Konecki es van casar en una cerimònia secreta l'any 2016 i no van confirmar l'enllaç fins a un any després, quan la cantant va guanyar el premi Grammy al millor àlbum i el va dedicar al seu marit i el seu fill. Posteriorment també en va fer referència durant un concert que va fer a Brisbane (Austràlia). Des de l'escenari va explicar que intentava recordar com se sentia al principi de la relació que va inspirar el seu disc. "Perquè per molt dolenta i horrorosa que sigui una ruptura, el sentiment de l'inici de l'enamorament és el millor sentiment del món, i jo soc addicta a aquest sentiment. Òbviament, ara no experimento aquests sentiments perquè estic casada".

La cantant, originària del barri de Tottenham, al nord de Londres, es va donar a conèixer amb el seu àlbum de debut, '19', que incloïa temes com 'Chasing Pavements' i 'Hometown Glory', l'any 2008. El seu segon treball, '21', va arribar l'any 2011 i va ocupar la posició número 1 dels discos més venuts a 30 països, entre els quals els EUA i el Regne Unit. El seu tercer àlbum, '25' (2015), li va valer cinc premis Grammy: millor enregistrament, disc i cançó ('Hello') de l’any, disc de pop i cançó de pop.

El mes passat diversos mitjans de comunicació van publicar fotografies d'Adele entrant a un estudi de gravació de Nova York, fet que ha disparat els rumors sobre un possible nou projecte de l'artista.