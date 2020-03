Boris Johnson i Carrie Symonds anuncien que seran pares i que es casaran

El cap de l'executiu britànic, el conservador Boris Johnson, i la seva parella, Carrie Symonds, seran pares del seu primer fill en comú al començament de l'estiu que ve, ha anunciat un portaveu de la parella. "El primer ministre i Carrie Symonds es complauen a anunciar el seu compromís i que esperen un nadó per a principis d'estiu", ha apuntat la font oficial, afegint a la notícia de l'embaràs que també tenen previst casar-se.

Johnson, de 55 anys, i Symonds, de 31, són la primera parella que sense estar casada resideix a Downing Street, la residència i despatx oficial del primer ministre britànic, on es van mudar l'any passat. Symonds, excap de comunicació del Partit Conservador, és també la parella més jove d'un cap de l'executiu de Regne Unit en 173 anys, segons apunta la cadena de televisió pública britànica BBC i recull l'agència Efe.

Va ser relacionada sentimentalment amb Johnson per primera vegada pels mitjans britànics a principis del 2019, tot i que tots dos ja havien treballat junts en la campanya electoral per la reelecció del polític com a alcalde de Londres el 2012. Per a Johnson, serà el seu tercer matrimoni; l'últim va ser el que va tenir amb l'advocada Marina Wheeler, filla d'un periodista de la BBC.

Treballa per a mediambientalistes

En l'actualitat, la parella de Johnson treballa com a assessora per a un grup nord-americà, Oceana, que organitza campanyes mediambientals, després d'haver deixat la seva feina per a la formació el 2018. Després de conèixer-se la notícia, l'exlíder dels conservadors a Escòcia Ruth Davidson, que va ser molt crítica amb Johnson durant la campanya del referèndum europeu, va ser una de les primeres a felicitar la parella mitjançant un missatge a Twitter: "Felicitats a Boris Johnson i Carrie Symonds". Johnson serà el primer cap de l'executiu que tindrà un nadó mentre està al front del govern en aquest país des que ho fes l'exprimer ministre laborista Tony Blair el 2000, quan va néixer el seu fill Leo.

Es calcula que el premier és pare de cinc fills de dos matrimonis anteriors. Tot i això, ell mai ha reconegut públicament el nombre exacte dels seus descendents. De fet, s'ha publicat reiteradament que hi ha una demanda de paternitat interposada contra ell. La seva relació amb Symonds va ser polèmica perquè durant la campanya de les primàries del partit conservador, la policia va acabar anat a casa de la parella per una discussió que va portar els veïns a alertar les autoritats.