Candela Serrat espera el seu primer fill

Pocs mesos després de casar-se amb l'actor Daniel Muriel, Candela Serrat ha anunciat que està embarassada del seu primer fill. L'actriu, filla de Joan Manuel Serrat i Candela Tiffón, ho ha anunciat a través d'Instagram, on ha publicat una fotografia en què apareix amb el seu marit i tres tasses, una per a ella, una per a ell, i una altra de més petita per al nen que ha de néixer. La imatge va acompanyada del text "Cigonyes a nosaltres..." i de hashtags com #latribucrece o #latramasecomplica.

Serrat i Muriel es van conèixer fa quatre anys mentre treballaven a la sèrie de sobretaula de La 1 Seis hermanas. El juny del 2019 la parella es va casar en una cerimònia que va tenir lloc a Menorca, on la família Serrat té una casa. Per al casament, l'actriu va optar per un vestit de Rosa Clarà d'estil romàntic que va rematar amb un botins metàl·lics.