Naomi Campbell, demandada pel seu ex perquè no li torna els préstecs

Naomi Campbell sempre ha tingut fama de difícil i de conflictiva, tant personalment com professionalment. D'exemples n'hi ha una gran multitud, però el més recent ve de la mà del seu últim ex company sentimental, el rus Vladislav Doronin, un multimilionari rus que ara l'ha demandada tot i que van estar cinc anys junts, del 2008 al 2013, i el 2010 fins i tot haurien pensat en casar-se.

Segons la web especialitzada en famosos TMZ, el magnat ha hagut de fer cap a la justícia perquè la top no li torna els préstecs milionaris que ell li va fer quan eren parella i perquè, segons ell, tampoc li torna algunes caríssimes pertinences personals que estarien actualment en mans d'ella. "Vladislav assegura en la seva demanda que Naomi es nega a tornar-li les propietats personals, valorades en més de tres milions de dòlars. Sobre els préstecs, no és clar quants diners va deixar a la model", publica el citat mitjà nord-americà, que assenyala que la demanda contra la britànica té lloc als EUA.

Per ara, Campbell no s'ha pronunciat respecte a aquest problema legal que li planteja el seu ex 7 anys després de deixar-ho. Alguns mitjans ja han apuntat que això que ell reclama ara són regals que li va fer quan estaven junts i que ara els hi reclama per despit. Entre aquests regals hi ha un vestit del prestigiós dissenyador Zac Posen o un gran collaret de diamants. Quan estaven junts, era conegut que ell actuava molt generosament amb la model, a qui sovint es veia de vacances en illes privades com l'illa turca de Cleopatra, ubicada a l'Egeu. També passaven junts nits a la suite presidencial de l'Hotel Ritz-Carlton de Moscou, on una nit costa més de 10.000 euros.